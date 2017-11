Schon im Sommer kam das Gerücht auf, dass der SV Sitzendorf nicht weitermachen wird. Teams wie Eggendorf im Thale, Großkadolz und Haugsdorf wurden im gleichen Atemzug genannt. Tatsächlich hörte nur Breitenwaida auf.

Nach langem Hin und Her erwischte es Sitzendorf nun doch. Ein Absturz mit Ansage, wenn man sich die diversen Ausnahmeregelungen im Herbst ansieht. Verfehlungen vieler Jahre müssen nun von Obfrau Johanna Dehne und Sektionsleiter Silvio Dehne ausgebadet werden. Ihnen kann man kaum Schuld geben. Zu viel ist davor schon falsch gelaufen.

Die Frage, die sich nun stellt: Wer wird der Nächste sein? Heißester Kandidat ist wohl der USV Eggendorf. Trainer Josef Frischherz und auch Sektionsleiter Stefan Kirchhofer deuteten schon in den letzten Wochen immer wieder einen Rückzug an. Bisher gab es aber noch keine Entscheidung. Vielleicht auch, weil man jetzt einmal abwarten will, was denn mit dem SV Sitzendorf und dessen Spielern passiert. Denn ein paar gute Kicker hat der SVS ja. Sonst wäre es sportlich nicht ganz ordentlich gelaufen.

Des einen Freud, des anderen Leid also. Die Spielerarmut bei dem einen oder anderen Wackelkandidaten wird sich durch den Rückzug der Sitzendorfer etwas verbessern.