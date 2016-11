Nach der Implosion im Sommer, die den Rückzug von der 2. Landesliga in die 2. Klasse zur Folge hatte, mischt der SC Guntersdorf – wie an dieser Stelle bereits vor Saisonbeginn vorhergesagt – in der 2. Klasse Pulkautal ganz vorne mit. Der Katastrophenstart mit zwei Niederlagen sowie der Irrtum mit der Trainerbesetzung sind verdaut, neun Siege in neun Spielen unter dem neuen, alten Trainer Martin Gremmel sprechen Bände. Zur Klarstellung: Robert Lesdedaj coacht nicht umsonst in der 1. NÖN Landesliga, nur: Guntersdorf hat eigene Gesetze, hier braucht’s einen „eigenen Humor“, um erfolgreich zu sein.

Vorerst ist es zwar „nur“ der zweite Tabellenrang hinter Asparn/Zaya – dennoch wird Guntersdorf am Saisonende aufgrund der höheren individuellen Klasse der Spieler ganz vorne stehen und in die 1. Klasse aufsteigen – vorausgesetzt, interne Turbulenzen bleiben in der Winterpause aus.

Dann dürfen schon jetzt Pläne geschmiedet werden, wie weit die Reise des „SC Guntersdorf neu“ diesmal gehen soll. Das Erlebte der vergangenen Monate muss in diese Entscheidungsfindung aber miteinfließen – sonst kommt irgendwann das nächste böse Erwachen.