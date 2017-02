Zuerst der Abgang von Langzeitcoach Petr Kouril, dann die Zusammenlegung von ATSV und FK Hollabrunn samt einem neuen Trainer. Und nun, nach nur einer halben Saison im Amt, ist die Zeit für Helmut Kaufmann als Übungsleiter auch schon wieder vorbei.

Adnir Gurdic, der erst in der Übertrittszeit nach zweijähriger Abstinenz von Eggendorf zurück nach Hollabrunn wechselte, wird der neue Spielertrainer und soll den Hollabrunnern dabei helfen, den Herbst vergessen zu machen. Man mag von Kaufmann als Trainer halten, was man möchte, seine Bilanz liest sich nicht sonderlich gut. Mit nur zehn Punkten nach elf Spielen kann niemand in der Bezirkshauptstadt zufrieden sein. Was man dem Ex-Trainer allerdings hoch anrechnen muss: Er gab den wenigen, aber doch vorhandenen Jugend spielern die Chance, in der Kampfmannschaft Fuß zu fassen. Allen voran Kicker wie Sebastian Graf und Lukas Grandits, die beide mit 15 Jahren ihr Debüt feierten.

Diese beiden Spieler könnte man als kleines Vermächtnis von Kaufmann beim ATSV betiteln. Denn die Rohdiamanten konnten unter dem Ex-Coach bereits ihr Talent beweisen und werden dem ATSV noch viel Freude bereiten.

