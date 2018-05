Aus, Schluss und vorbei – der Bundesligafinal- und HLA-Traum der Hollabrunner Handballer platzte am Sonntagabend auf die brutalste Art und Weise: mit dem entscheidenden Gegentor in der Schlusssekunde. Damit scheiterte man wieder im Halbfinale. Und das, obwohl die Favoritenrolle, nicht zuletzt nach dem Sieg im ersten Spiel, aufseiten der Bezirkshauptstädter lag. Dementsprechend groß ist die Ernüchterung im Lager des UHC.

An der mangelnden Unterstützung lag es sicher nicht, an beiden Heimspielen war die Weinviertel-Arena mit über 500 Besuchern voll. Ein klares Zeichen dafür, dass der Handballsport in Hollabrunn zieht – und mittlerweile zu einem Aushängeschild der Stadt bzw. des Bezirks geworden ist.

Umso schöner wäre es, wenn sich UHC-Manager Gerhard Gedinger und Co. in der kommenden Saison endlich den Traum vom Aufstieg in Österreichs oberste Spielklasse erfüllen könnten. Die Verpflichtung von Ivica Belas als neuer Trainer könnte dabei das letzte, noch fehlende Puzzleteil sein, das den Hollabrunnern bisher abgegangen ist. „Wir klopfen seit Jahren an diese Tür“, meinte Gedinger. Die Zeit ist reif, dass Hollabrunn sie aufmacht und nicht wartet, bis sie sich von selbst öffnet.