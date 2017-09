UHC Hollabrunn-Trainer Raimund Auß tobte nach der Niederlage gegen die Fivers aus Wien. Seine Kabinenansprache hallte durch die Katakomben der Sporthalle im fünften Wiener Gemeindebezirk. Dass diese Art und Weise der Kritik nicht förderlich ist, weiß wohl jeder. Auch Auß selbst, mit dem nach der Niederlage schlichtweg die Emotionen durchgegangen sind. Das kann passieren.

Was tatsächlich hilft, sind konstruktive Gespräche. So passiert in dieser Woche zwischen UHC-Kapitän Oliver Graninger, Spielmacher Anze Kljajic und eben Trainer Auß. Und siehe da: Es hat gefruchtet. Denn die Hollabrunner zeigten zu Hause gegen Trofaiach ein gänzlich anderes Gesicht. Schnell erinnerte man sich an den starken Auftakterfolg gegen Bärnbach/Köflach. Auch wenn noch nicht alles Gold ist, was da in Hollabrunn glänzt, so merkt man doch einen Fortschritt. Nicht nur sportlich, sondern auch mental.

Wenn man als Verein die Richtlinie vorgibt, dass man ins Finale kommen will, dann muss nicht nur der sportliche Aspekt passen. Die Spieler stehen unter Leistungsdruck. Ein klärendes Gespräch kann oft Wunder bewirken. Hollabrunn hat seine Hausaufgaben gemacht und gelernt, dass auch solche Dinge zu einer potenziellen Meistersaison dazu gehören.