Es bedarf keiner hellseherischen Fähigkeiten, um zu erahnen, dass der Meistertitel in der Handball-Bundesliga nur über die HSG Graz führen wird. 18 Spiele, 18 Siege – das sagt eigentlich schon alles aus.

Dazu kommt, dass im Handball der Underdog nie so eine große Chance – wie etwas beim Fußball – hat, um an einem sehr guten Tag einen schwächelnden Favoriten rauszuwerfen. Einfach weil es beim Handball unweigerlich zu Torraum-Situationen kommt und nicht permanent – wie eben beim Fußball von Außenseitern gerne getan – gemauert werden kann.

Daher gilt für den UHC Hollabrunn: das Play-off ordentlich über die Runden bringen, mit dem Semifinal-Einzug die gar nicht rosig begonnene Saison doch noch zu krönen und in der kommenden Meisterschaft dann so richtig anzugreifen. Dass der Slowene Anze Kljajic bereits jetzt vorzeitig gebunden wurde ( siehe hier ), ist insofern wichtig, als erstens der Spielmacher weiter mit an Bord ist, und zweitens die weiteren Planungen auf das System mit „Bomber Anze“ abgestimmt werden können.

Denn gelingt es Hollabrunn, zur bewährten Mischung aus Top-Spielern und Youngsters noch Qualität zu holen, dann kann genau das der Schub sein, der für den Sprung unter die absoluten Top-Teams Österreichs notwendig ist.