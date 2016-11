Der ATSV Hollabrunn steht nach der Hinrunde mit nur neun erzielten Treffern ganz unten in der Tabelle.

Grund dafür ist das Fehlen eines echten Stürmers. Während Teams in der Umgebung von torgefährlichen Eigenbauspielern der Marke Matthias Knell oder Thomas Sobetzky zehren können, hat Hollabrunn ein großes Problem.

Da man jahrelang das gesamte Vereinsbudget in teure Fremdspieler gepulvert hat, fehlen nun die Kicker aus der Heimat, die dem Verein helfen könnten. Eine der wenigen Ausnahmen ist da Sebastian Graf, der sich in der ATSV-Jugend hervorragend entwickelt hat und bereits mit 15 Jahren einige Spielminuten in der Kampfmannschaft aufweisen kann.

Unterm Strich ist die Ausbeute der Hollabrunner Jugendarbeit aber zu wenig – wenn nicht sogar katastrophal. Wenn man bedenkt, dass Trainer Helmut Kaufmann (39) einer der letzten Stürmer war, die man zutage förderte, erklärt sich das Problem im Nachwuchs von selbst.

Gut für Hollabrunn: Der Verein hat das Ruder herumgerissen und kann sich über einen Zuwachs in der Jugend freuen. Bis die Kampfmannschaft allerdings aus diesen Kindern tatsächlich Kapital schlagen kann, werden noch viele Spielzeiten ins Land gehen, ohne dass Hollabrunn um den Titel mitreden kann.