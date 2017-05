„Es fehlt nicht viel“ – dies waren die prophetischen Worte von Retz-Coach Sascha Laschet vor den Spitzenspielen in der 1. NÖN Landesliga vor knapp einem Monat. Nach vier Partien gegen alle Top-Teams der Liga und nur einem mageren Zähler dürfte der Titeltraum geplatzt und Laschets Worte um einen Zusatz reicher sein: Nicht viel, aber doch noch ein wenig – zumindest, um den ganz großen Wurf zu landen. Bitter einzig deswegen, weil die Konkurrenz genauso patzte wie die Retzer und Kapitän Florian Anderle und Co., bis vielleicht auf das Match in Krems, immer die bessere Mannschaft waren.

Trotz des aktuellen Negativlaufs sollte man bei den viertplatz ierten Retzern die Worte „Krise“ oder „Enttäuschung“ nicht in den Mund nehmen. Denn dazu waren bzw. sind die Leistungen über den größten Teil der Saison einfach zu gut. Außerdem: Die Spielzeit ist ja noch nicht um.

Nichtsdestotrotz sollten bzw. werden sich Laschet, „Seki“ Werner Mischling und Präsident Helmut Bergmann schon jetzt Gedanken machen, was noch fehlt, um 2017/18 den ganz großen Traum vom Meistertitel und von der Rückkehr in die Re gionalliga realisieren zu können. Auch wenn die Lücke zwischen „nicht viel“ und „nichts fehlt mehr“ wohl am schwersten zu füllen ist.