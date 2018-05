„Wir werden Meister“ – dieser Schlachtruf wurde am Samstag von vielen Fans nach dem 1:0-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Krems am Retzer Sportplatz angestimmt. Kapitän Florian Anderle und Co. setzten ihren (unglaublichen) Erfolgslauf im Frühjahr fort, holten bisher 26 von möglichen 30 Punkten – und sind damit die klare Nummer eins in der Rückrundentabelle, sieben Punkte vor den ersten Verfolgern.

Um auf die Euphoriebremse zu drücken, sei aber angemerkt, dass ein Grund für diesen Erfolgslauf auch das nötige Spielglück ist. Gut zu sehen gegen die Kremser, die optisch sicher die bessere Mannschaft waren. Oder wie es Retz-Obmann Helmut Bergmann treffend ausdrückte: „Selbst mit einem Punkt wäre ich hochzufrieden gewesen.“ Die Liste der engen Partien mit besserem Ausgang für Retz lässt sich 2018 beliebig fortsetzen: der späte Elfmeter beim Heimsieg über Rohrbach oder der Frühjahrsauftakt in Stripfing.

Allerdings muss man dieses Glück auch zwingen – egal in welcher Spielklasse. Das tut der SC Retz auch. Neben dem tollen Teamgeist, der spieler ischen und individuellen Klasse in der Mannschaft. Das kann jetzt tatsächlich zum Titel reichen. Oder anders gesagt: Wer solche Spiele gewinnt, wird auch Meister.