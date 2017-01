Beim SV Sitzendorf ist immer etwas los. Nicht nur einmal beschwerte sich die nunmehrige Ex-Trainerin Maria Wolf bereits in der Vorsaison über die Einstellung so mancher Akteure, was sich auch im Herbst nicht änderte. Im Sommer dann der Fauxpas rund um die (Nicht-) Anmeldung von Routinier Rudi Sperber, der aufgrund einer verpassten Verlängerung seines Leihvertrages nicht eingesetzt werden konnte. Eine mehr als durchwachsene Hinrunde wurde schließlich noch von einem kompletten Wechsel der Vereinsspitze, die nun gänzlich in weiblicher Hand ist, getoppt, ehe gleich daraufhin Trainerin Wolf das Handtuch schmiss und mit Manfred Mutz ein neuer Coach präsentiert wurde.

Angesichts dessen wird’s Zeit, dass wieder sportliche Schlagzeilen gemacht werden. So gesehen kann der neue Trainer im Frühjahr eigentlich nur gewinnen – Platz sechs mit 17 Zählern Rückstand auf den Tabellenführer genügen sicher nicht den Ansprüchen der Sitzendorfer. Aufgrund dieser Ausgangslage kann das Frühjahr quasi schon als Vorbereitung für die kommende Saison gesehen werden – denn mehr als den möglichen Titel des Torschützenkönigs für Jiri Jaros (erzielte 61 % der Sitzendorfer Treffer!) gibt‘s in dieser Meisterschaft für den SVS sowieso nicht mehr zu gewinnen.