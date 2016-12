Bei der sonntägigen Bundespräsidenten-Stichwahl hat es in der Region Herzogenburg so gut wie keine Überraschungen gegeben. In allen neun Gemeinden hat Norbert Hofer die Nase vorne. Knapper als bei der ersten Stichwahl, was sich auch im Bezirksergebnis ablesen lässt. Am knappsten fiel die Entscheidung in Herzogenburg aus, wo Wahlsieger Alexander Van der Bellen dem FP-Kandidaten sehr nahe kommt. Ohne Briefwahl-Stimmen lautet dort das Ergebnis 50,5 Prozent für Hofer und 49,5 Prozent für Van der Bellen. In Traismauer verfügt Hofer über eine deutlichere Mehrheit.

Man könnte es bei der Analyse der Zahlen belassen und wieder zur Tagesordnung übergehen, wenn es da nicht in Statzendorf einen unliebsamen Vorfall gegeben hätte. Vor dem Wahllokal ist eine SP-Gemeinderätin nicht nur beschimpft, schon schlimm genug, sondern angerempelt worden. So geht‘s nicht! Es wird ohnehin immer schwieriger, Menschen für die (Gemeinde-)Politik zu begeistern. Die Aussicht auf körperliche Attacken wird die Begeisterung wohl auf ein Mindestmaß reduzieren.