Am Samstag, den 26. 11. um 17 Uhr ist im Stadtsaal ein besonderes Konzert zu erleben, nämlich das 20-jährige Jubiläumskonzert der Big Band der Musikschule Hollabrunn. Vor 20 Jahren hat die MS Big Band diese Konzertserie im Stadtsaal begonnen. Die Junior Big Band hat vor drei Jahren übernommen, nachdem einige Jahre hindurch beide Bands das Konzert bestritten haben.

„Ich habe vor etwa 15 Jahren begonnen, mit jungen Musikern eine Big Band zu bilden. Als mir dir Arbeit mit beiden Big Bands zu viel wurde, habe ich die Junior Big Band dem Patrick überlassen“, so Musikschulleiter Martin Haslinger. Anlass genug Martin Haslinger und Patrick Rapp zum gemeinsamen Gespräch über die Big Band, ihre Bedeutung und die Zukunft zu treffen.

NÖN: Wieviel bedeuten Ihnen die 20 Jahre?

Martin Haslinger: 20 Jahre heißt für mich Kontinuität, Beständigkeit und das Bewusstsein, dass es in Hollabrunn eine interessierte und fachkundige Zuhörergemeinde gibt, die all die Jahre dem Big Band Sound treu geblieben ist.

Wie lange sind Sie schon dabei?

Patrick Rapp: Ich leite die Junior Big Band jetzt schon seit 2011.

Erste Erinnerungen und eine tolle Gemeinschaft

Was ist Ihre erste Erinnerung an die Big Band?

Rapp: Ich erinnere mich noch an die erste Probe. Viele junge Musiker, die schon damals einen eindrucksvollen Klangkörper bildeten. Damals wie heute schaue ich in die Reihen und sehe junge, engagierte und wissbegierige Menschen, die voller Freude am Musizieren sind und dafür einiges an ihrer Freizeit „opfern“.

Was ist das Besondere an der Big Band?

Haslinger: Für mich ist das Besondere an der Junior Big Band, dass es sehr wenig Fluktuation gibt. Das heißt, die Musiker sind dem Orchester sehr treu, die Gemeinschaft ist in Ordnung. Und es heißt, dass Patrick seine Arbeit großartig macht. Die jungen Leute halten zusammen und sind über all die Jahre zu einer tollen Gemeinschaft zusammengewachsen.

Patrick Rapps Leidenschaft ist die Musik. | Musikschule Hollabrunn

Rapp: Die Band gibt es in der Form schon knapp sieben Jahre. Was nicht nur den Zusammenhang in der Gruppe stärkt sonder auch das gemeinsame Musizieren erleichtert, weil die Band die Musik vor allem gemeinsam fühlt. Sie besteht aus den unterschiedlichsten Charakteren von Menschen, was die gemeinsamen Proben so bunt und vielseitig macht. Ich schätze jedes Mitglied der Gruppe unglaublich; als Musiker aber vor allem als Persönlichkeit. Der Spaß, Wille und Eifer, der die Band antreibt, ist enorm. Ansonsten wäre es unmöglich, Probentage mit bis zu sieben Stunden Probe an einem Tag abzuhalten. Ich kenne keine Formation, mit der es mir jemals so viel Spaß gemacht hat, gemeinsam zu arbeiten wie mit diesen jungen Leuten. Was ich an Energie und Aufwand investiere, strengt mich so wenig an, weil ich von der Band immer mindestens zehnmal so viel wieder zurückbekomme.

Fließender Übergang mit Sinn für Tradition

Was war Ihr stärkster Moment mit der Big Band?

Haslinger: Das war für mich, als die Junior Big Band „fließend“ übernommen hat. Damals, 2014, hat innerhalb von vier Musikstücken die Junior BB Register für Register von der MS Big Band übernommen und schlussendlich alleine das Konzert zu Ende gespielt.

Fühlt bei man sich mit dem Jubiläum an Traditionen gebunden?

Rapp: Ja. Es ist schön und sicher keine Selbstverständlichkeit, dass eine Musikschule so eine lange Big Band Tradition hat. Natürlich will ich diese, so gut es mir möglich ist, weiter führen. Vor allem weil ja schon die nächste Generation der Big Band in den Startlöchern steht. Und ich freue mich schon riesig auf eine eventuelle Zusammenarbeit mit den beiden Big Bands.

„Die Ziele immer ein wenig höher setzen“

Gibt es Ziele bis zum 25-Jahre-Jubiläum?

Rapp: Ja. Ziele sind wichtig um auf dem richtigen Weg zu bleiben und um gemeinsam in eine Richtung zu schauen. Wir werden versuchen, uns die Ziele und Messlatte immer ein wenig höher, aber doch in erreichbarer Höhe zu setzen. Vor allem ist es mir aber wichtig, dass wir alle den Spaß und die Freude beim gemeinsamen Musizieren beibehalten und wir die gemeinsame Zeit, sei es beim Proben, bei Konzerten oder beim gemeinsamen Zusammensitzen, weiterhin so genießen und schätzen.

Geben Sie Patrick Rapp hin und wieder „väterliche“ Ratschläge, als ehemaliger Big Band-Leiter?

Haslinger: Ich stehe Patrick jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, aber nur, wenn er mich darum fragt. Ich brauch ihm nicht dreinzureden oder ihn zu beraten, denn er macht die Sache großartig.

Zwei Menschen, zwei Persönlichkeiten

Was unterscheidet Sie im Stil in der Leitung der Big Band?

Haslinger: Unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten.

Rapp: Da stimme ich Martin zu. Ich kenne Martin ja auch vor allem als Big Band Leiter von meiner Zeit in der Madison Square Big Band und muss wohl oder übel zugeben, dass ich wahrscheinlich der „strengere“ von uns beiden bin. Ich bin unheimlich dankbar und glücklich, dass ich so viel von Martin lernen durfte und noch immer von ihm lerne. Martin hat jeder Zeit ein offenes Ohr für meine Fragen und Anliegen. Es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Es tut unheimlich gut die Freiheit und das Vertrauen von jemanden zu bekommen Dinge so zu gestalten wie man es für richtig hält. Aber man weiß auch, dass man alles fragen kann und darf, ohne dafür bewertet zu werden.

Mit welchen „Schmankerl“ darf das Publikum rechnen?

Haslinger: Wir haben heuer einen Schwerpunkt auf Sänger. Und unsere Lehrerin, Anna László, ist eine wunderbare Pädagogin und eine großartige Sängerin. ein Höhepunkt ist sicher, wenn Anna László und Ben Codet gemeinsam singen.

Rapp: Die Band ist klanglich und technisch wieder ein Stück gewachsen, was definitiv zu hören sein wird. Dass wir hervorragende Sänger begleiten dürfen ist wunderbar. Anna ist eine herzliche Persönlichkeit und eine hervorragende Pädagogin, was sich im Können ihrer Schüler widerspiegelt. Das Duett mit Ben und Anna wird aber ohne Zweifel ein Höhepunkt sein.

Ein wichtiger Partner für die Big Band

Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit dem Kiwanis Club?

Haslinger: Kiwanis hat mit seiner Philosophie, Kindern und Jugendlichen „eine Brücke zu bauen“ der Musikschule eine Plattform zur Präsentation ermöglicht, und die Arbeit mit der Big Band in einem tollen Rahmen vor großem Publikum zu präsentieren. So gibt es eine Win Win Win Situation: der Kiwanis Club hat ein Möglichkeit, Mittel für seine Zwecke zu generieren, die Musikschule hat die Möglichkeit, ihr Ensemble einem Publikum zu zeigen und schließlich kommen auch die vielen Big Band Fans auf ihre Rechnung. Darüber hinaus hat die langjährige Zusammenarbeit stets sehr gut funktioniert. Meine Hochachtung und Dank an die vielen fleißigen Hände des Kiwanis Clubs.