Was ist der Motor für den Aufbau eines ländlichen Raums? Das war der Ausgangspunkt für die jüngste Version des Kremser Kamingesprächs im Retzer Rathaus, moderiert von Michael Battisi.

Erwin Pröll, heute Aufsichtsratsvorsitzender der Kultur.Region.Niederösterreich, skizziert das Bild des Eisernen Vorhangs als zu großer Bastion: „Kaum jemand hatte es für sinnvoll erachtet, eine Infrastruktur aufzubauen.“ Die Kehrtwende in der Weltpolitik änderte plötzlich die Rahmenbedingungen für die Region: „Neue Chancen haben sich aufgetan.“

Pionierarbeit gestaltete Retzer Land facettenreicher

Chancen, die aufgegriffen werden müssen. Regionalberater Josef Wallenberger führt ein Beispiel an: Der Retzer Bürgermeister hätte den Althof-Kauf nicht durchgezogen, wenn er seine Überlegungen allein auf ökonomische Berechnungen gestützt hätte.

Die Arbeit von Pionieren habe das Retzer Land trotz der „hohen Meinungskonstanz“ – Wallenberger vermeidet das Wort „stur“ – facettenreicher gestaltet. Man habe Visionen verfolgt, ohne Risiken zu berechnen.

Weiterentwicklung sei dann im Zusammenspiel zwischen dem Land NÖ und engagierten Personen möglich. „Kulturschaffende Querdenker haben eine enorm große Bedeutung, wenn man sich auf sie einlässt.“

Johanna Doderer sieht sich in ihrem Tun als Komponistin durchaus als Querdenkerin. Die gebürtige Bregenzerin ist Obfrau der Kulturinitiative Sitzendorf, ihrer Wahlheimat. „Ich sehe das Potenzial und die Bereitschaft der Menschen, das liegt einfach auf der Hand.“

Tourismus-Chef Reinhold Griebler empfindet Digitalisierung und Mobilität als wesentlich für eine Region und legt große Hoffnung in die Landesausstellung, die Retz mit Znojmo 2021 ausrichten will.

Das kann Wallenberger gut verstehen: „Man muss nur ein bisschen aufpassen: Die Luft ist fast draußen, weil der Alltag eingekehrt ist. Znaim und Retz machen eine Ausnahme; da tut sich etwas.“ Das Gemeindebudget lasse jedoch wenig Investitionsspielraum zu. Pröll sieht noch an anderer Stelle Handlungsbedarf.

Retzer Land legt große Hoffnung in Landesausstellung

„Wir sind jetzt maximal an einer Zwischenstufe; wer trägt die Glut weiter?“, sieht er dabei eindringlich ins Publikum. Er denke an die 20- bis 40-Jährigen. „Solche Doderers müssen jetzt in der Region schön langsam ihre Köpfe rausstrecken“, fordert er. „Lasst euch anstecken!“

Für die Angesprochene ist die Forderung ein „großer Gedanke“: „Ich glaube, die großen Dinge gehen sich in kleinen Schritten – und die gehe ich.“

Publikum stellte „off air“ spannende Fragen

Radio NÖ strahlt das Kremser Kamingespräch am Mittwoch, dem 23. Mai, um 21 Uhr, aus. Am Ende der Diskussion konnte das Publikum „off air“ Fragen ans Podium richten.

Helmut Wieser war der Erste: Er erzählte, dass von seinen fünf Kindern niemand in Retz geblieben ist. Der Retzer hält eine Verzahnung zwischen der Stadt und dem Land für wichtig. Das könnte mit der Aussiedlung von Bundeseinrichtungen aus Wien erreicht werden.

„Die Jungen müssen zum Teil gehen“, gibt Wallenberger zu. Unter den Zuwanderern in den ländlichen Raum seien aber vorwiegend 28- bis 35-Jährige. Das gebe Hoffnung.

Pröll gibt Wieser einerseits recht: „Lawinenschutz muss nicht unbedingt in Wien sein und da gibt’s eine Reihe an Dingen.“ Man müsse aber sehr vorsichtig sein, denn: „Das Kapital dieser Region ist die Landschaft und das Lebensgefühl“, wurde dies mit großem Applaus quittiert. Investitionen in die Infrastruktur seien wichtig, aber nicht „auf Teufel komm‘ raus“. Er plädiere zum Beispiel für einen sensiblen Ausbau des Straßennetzes.

Kinder die bleiben, müssen pendeln

Manfred Marihart, Bürgermeister in Pulkau, stieg auf die Wortmeldung aus dem Publikum ein: „Alle meine drei Kinder sind in der Region geblieben, sie müssen halt pendeln“, schickte er voraus.

Investitionen seitens der Gemeinden seien notwendig, etwa in der Kinderbetreuung. Auch wenn die sie dabei riskieren, dass ihnen die Gemeindeaufsicht auf die Finger klopfe. Denn: „Die Jugend sucht die Ruhe, wie sie bei uns ist, und nehmen dabei eine dreiviertel Stunde Fahrt zum Arbeitsplatz in Kauf.“

Wallenberger ergänzte, dass die „Problempendeldistanz“ von 15 auf 45 Minuten gestiegen ist – und nimmt das als Argument für die Frage, ob eine Fachhochschule dem Weinviertel nicht Aufwind geben würde. Eine gewisse Siedlungsdichte müsse für eine so große Bildungsinstitution gegeben sein. Er hält eine Vereinigung mehrerer Ausbildungsstätten aus Hollabrunn, Laa an der Thaya und Mistelbach in einem virtuellen Klassenraum für sinnvoller.

„Ihr hättet mich wahrscheinlich mit dem nassen Fetzen nach Radlbrunn gejagt!“Erwin Pröll

„Dass ein derartiger Applaus erklingt, macht mich glücklich“, kam Pröll noch einmal auf seine Wortmeldung zurück, Landschaft und Lebensgefühl seien ein Kapital der Region. In der Vergangenheit hätte er mit einer solchen Reaktion nicht gerechnet: „Ihr hättet mich wahrscheinlich mit dem nassen Fetzen nach Radlbrunn gejagt!“, lächelt er.

„Der Star ist die Landschaft“, meldete sich noch Karl Burkert, der mit Alexander Ipp das VinoSpa im Althof plante. „Viel haben wir nichts: kein Dreck, kein Lärm, kein Verkehr ... das wird noch so wertvoll sein.“ Man solle darauf Wert legen, dass eine Siedlung nicht in eine andere übergehe: „Bürgermeister, schaut’s alle drauf!“

Zitiert:

„Das Schicksal muss jeder auch im Dorf und in der Gemeinde selbst in die Hand nehmen.“

Karl Wilfing sieht Retz als „großartiges Vorbild“.

„Der ländliche Raum hat Zukunft, gerade weil wir den Weg der Digitalisierung einschlagen.“

Wilfing sieht Chancen, wenn Jobs von zu Hause aus erledigt werden können.

„Die Mär begründet darauf, dass ich auf jedem Pflasterstein am Retzer Hauptplatz ein Achterl Wein getrunken hätte. Man möge sich das bewusst machen: Es sind 70.000 Pflastersteine.“

Erwin Pröll erinnert sich an die Präsentation seiner Dissertation in einem Retzer Gasthaus.

„Ich habe mich in dieses Land verliebt.“

Johanna Doderer über den Niederösterreich

„Der Weinskandal ist sicher schwierig gewesen, hat aber zu einem neuen Denken geführt. Diese Krise hat der Region irrsinnig gut getan.“

Josef Wallenberger

„Es braucht Menschen, die vielleicht ein bisschen lauter sind andere.“

Josef Wallenberger

„Nach dieser Euphorie ist die Ernüchterung gekommen, weil viele in der Öffnung eine Bedrohung gesehen haben. Sprechen wir das ganz offen an.“

Erwin Pröll über den Fall des Eisernen Vorhanges

„Wir haben alle Chancen offen, ob diese Chancen genutzt werden, liegt an uns.“

Erwin Pröll