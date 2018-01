Nachdem der zur Raiffeisen Landesbank gehörende und in Linz beheimatete Vivatis-Konzern im vergangenen Oktober den Kauf des Tiefkühl-Spezialisten Frisch & Frost (mit den Marken Bauernland und Toni Kaiser) bekannt gab, wandert die Erdäpfelsalat-Produktion nun von Hollabrunn nach Oberösterreich.

Die efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH will den Erdäpfelsalat-Bereich massiv ausbauen. Geschäftsführer Klaus Hraby beziffert die diesjährige Menge mit 4.000 Tonnen. Im März wird die Anlage von Hollabrunn nach Hinzenbach übersiedeln.

Arbeitsplätze am Hollabrunner Standort in Gefahr?

Zur Erinnerung: 2010 trat Raiffeisen 74 Prozent der Anteile am Spezialisten für Tiefkühlprodukte an den niederländisch-amerikanischen Kartoffelverarbeitungsriesen Lamb Weston/Meijer ab. 2014 kam es zur Trennung in die LWM Austria GmbH und die Frisch & Frost Nahrungsmittel GmbH. Die Erdäpfelsparte, die von Hollabrunn aus unter anderem die Fast Food-Kette McDonald’s mit Pommes beliefert, wurde abgespaltet.

Sind nun Arbeitsplätze am Hollabrunner Standort in Gefahr? Geschäftsführer Gerhard Bauernfeind (LWM Austria) klärt im NÖN-Gespräch auf, dass neben dem Salat auch die Grießnockerl- und die Germknödel-Produktion verlagert wird. Das seien insgesamt etwa fünf Prozent der Gesamtproduktion in Hollabrunn.

„Es sind lieb gewonnene Produkte, aber für den Standort ist das kein Drama“, sagt Bauernfeind. Es werde mit dem Betriebsrat zusammengearbeitet, um alle Positionen aufzufangen. Gelingen soll das mit den weiterhin boomenden „chopped and formed“-Produkten (wörtlich: gehackt und geformt; zum Beispiel „Sticks“).

Der nun erfolgte Schritt sei jedenfalls schon lange erwartet worden und eine direkte Konsequenz der einstigen Trennung der Gesellschaften. Es habe jedoch länger gedauert als erwartet, so Bauernfeind.