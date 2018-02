„Wir haben einiges getrunken, aber jeder war noch fähig, normal zu denken“, erzählt eine 48-jährige Zeugin am Bezirksgericht von ihrer Geburtstagsfeier. Dennoch artete die Fete aus: Die Angeklagte habe den Ehemann der Zeugin mit einem Messer attackiert und ihn an den Armen sowie am Bauch verletzt.

„Weil ich ihm zeigen wollte, dass ich das auch kann, habe ich mir auch Schnittwunden zugefügt.“Die Angeklagte schnitt sich selbst mit einem Messer

„Ich bin nicht schuldig“, beteuerte die 31-Jährige vor Richter Erhard Neubauer. Sie hätte zwar sehr viel getrunken – zehn große Bier und einige Cappy-Wodka – und könne sich darum nicht mehr an den vorangegangenen Streit erinnern, aber eins wisse sie mit Sicherheit: „Ich mache so etwas nicht!“, bestritt sie, den 53-Jährigen mit einem Küchenmesser angegriffen und verletzt zu haben. „Er ist von der Küche in die Werkstatt gegangen und kam blutüberströmt zurück.“

Die Verletzungen habe er sich selbst zugefügt, um es schließlich ihr anzuhängen. Das habe er der Angeklagten sogar gesagt. „Weil ich ihm zeigen wollte, dass ich das auch kann, habe ich mir auch Schnittwunden zugefügt.“

„Sie hat gefuchtelt wie ein Karatekämpfer“

Er sei in der Küche gewesen und habe gekocht, als er mitbekam, dass die Angeklagte seine Frau im Nebenraum attackierte, schilderte das Opfer im Zeugenstand. „Sie hat sie angegriffen und gewürgt.“ Da habe er sich schützend vor seine Frau gestellt.

„Dann hat sie ein kleines Küchenmesser genommen und vor mir herumgefuchtelt wie ein Karatekämpfer. Ich hab‘ noch gelacht, aber dann hab‘ ich‘s gleich gespürt …“, fügte ihm die Angeklagte oberflächliche Schnittwunden an beiden Armen und zwei Schnitte am Bauch zu.

Daraufhin habe seine Frau die Polizei gerufen. Bis diese eintraf, habe sich die Angeklagte mit einem großen Messer selbst verletzt. „Sie hat dann auch noch mit dem Polizisten gerauft“, erinnert sich das Opfer. In der Werkstatt sei er nie gewesen. Das bestätigte auch seine Frau.

Der Richter ermahnte die Angeklagte, dass für sie – bei zwei Vorstrafen – einiges auf dem Spiel stehe, wenn sie kein Geständnis ablege. „Ich sage die Wahrheit! Er hat sich selbst verletzt“, blieb sie bei ihrer Version der Geschichte. Dennoch nahm sie Neubauers Schuldspruch, der sie zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilte, sofort an.