Den von den Vereinten Nationen ausgerufenen „Langen Tag der Flucht“ nahm das Rote Kreuz Ziersdorf am vergangenen Freitag, 30.9., zum Anlass, alle Flüchtlinge, die im Schmidatal leben, zu einem Informationsabend am Marktplatz einzuladen. Die zugezogenen Asylwerber bereiteten kulinarische Spezialitäten aus ihren Herkunftsländern zu. Die einheimische Bevölkerung frequentierte das orientalische Buffet mit viel Neugierde.

Um ein wenig Einblick in ihren Lebensalltag zu gewähren, hatten die neuen Mitbürger Plakate entworfen, wo sie sich mit Foto und ihren biographischen Daten vorstellten.

Gutes Deutsch beherrscht schon der aus dem Irak stammende Schriftsteller und Politiker Ayad Algurabi, der mit seinen Kindern in Ravelsbach wohnt. Er lebt dort schon ein Jahr. In seiner Heimat setzte er sich für die Demokratie ein, wurde deshalb politisch verfolgt und musste von seiner Heimatstadt Samawa nach Europa flüchten. In Ravelsbach gefällt es ihm und seinen Kindern sehr gut. Sein 15-jähriger Sohn Almuntadar Algurabi spricht mittlerweile fließend Deutsch und besucht die HTL in Hollabrunn.

Lebenswelten der Asylwerber kennengelernt

In Ziersdorf wohnt die junge Mutter Nour Kurdi mit ihrem 18 Monate alten Sohn und ihrem Mann. Nour Kurdi ist Lehrerin für die arabische Sprache und sie ist mit ihrer Familie aus Syrien direkt aus der Stadt Aleppo geflohen. Sie lebt seit November vorigen Jahres hier.

Neben dem kulinarischen Teil gab es noch Livemusik aus dem Irak mit orientalischen Trommeln, einer Art Akkordeon und Gesang. Natürlich wurde dazu eifrig getanzt. Auch so mancher Österreicher wippte im Takt mit. Und je später der Abend wurde, desto mehr füllte sich der Marktplatz mit Publikum aus Ziersdorf und seinen Nachbarorten.

Zum Abschluss schaute noch Vizebürgermeister Hermann Fischer vorbei. Er verfolgte gespannt die Schilderungen über die Fluchtwege der Flüchtlinge auf einer Landkarte.

Das Fest des Roten Kreuzes unter der Leitung von Bernhard Ehemoser war sehr gelungen und trug viel zum Verständnis über die Lebenswelten der Asylwerber bei.