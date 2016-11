Am Freitag (13 bis 17 Uhr) und Samstag (9 bis 16 Uhr) lädt die Landwirtschaftliche Fachschule Hollabrunn zu ihren Informationstagen. Und es gibt tatsächlich jede Menge an Information, auch über die vier großen Ausbildungsschwerpunkte hinaus. Schließlich darf sich Direktor Rudolf Reisenberger freuen, dass seine Schule zu jenen regionalen Kompetenzzentren zählt, die aufgewertet werden sollen.

„In Zukunft keine weiteren, bösen Überraschungen mehr erleben“

Die gesamte Fleischerausbildung von Niederösterreich und dem Burgenland soll am Hollabrunner LFS-Standort konzentriert werden. „Damit wächst zusammen, was zusammengehört. Die Fleischer werden in Zukunft gemeinsam mit den bäuerlichen Direktvermarktern an einem Standort ausgebildet“, berichtet Reisenberger in den aktuellen Absolventenverbandsnachrichten.

Der notwendige Zubau, der nordseitig erfolgt, befinde sich in der Planungsphase, soll im Frühjahr 2017 starten, damit im September 2018 mit dem Unterricht begonnen werden kann.

Das Landesweingut befinde sich indes in der Umstellungsphase für den biologischen Weinbau. „Wir haben uns dafür heuer ein sehr schwieriges Jahr ausgesucht, was aber bedeutet, dass wir in Zukunft keine weiteren, bösen Überraschungen mehr erleben werden“, schildert Reisenberger. Die LFS Hollabrunn werde somit die erste Schule, die künftig für Unterricht und Versuchswesen auf ein komplett biologisches Weingut zugreifen kann.

Und auch in Sachen Imkerei soll nun in Zusammenarbeit mit der Imkerschule Warth und Spitzenimker Werner Schuster aus Schöngrabern ein Schwerpunkt gesetzt werden. Für die Ausbildung stehen in der Obstplantage bereits 18 Bienenstöcke zur Verfügung.

Die in Österreich einzigartige Ausbildung zum Tier- und Haussitter bescherte erstmals eine volle Klasse in diesem Bereich. Mit 100 Neuanfängern und insgesamt 230 Fachschülern ist die Landwirtschaftsschule Hollabrunn so gut besucht wie noch nie in ihrer über 110-jährigen Geschichte. -cr-