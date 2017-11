Ausgaben: Kritik an SPÖ Hollabrunn in „Geberlaune“.

Scharinger gegen SPÖ gegen ÖVP: So könnte man die jüngsten Wortmeldungen in der Hollabrunner Lokalpolitik zusammenfassen. Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger wirft den Sozialdemokraten inkonsequentes Vorgehen vor, was die Einstellung zu den Ausgaben in der Stadtgemeinde betrifft.

SPÖ-Klubchef Alexander Eckhardt kontert schlagfertig: Scharinger müsse damit klarkommen, dass jüngere und dynamischere Kräfte im Gemeinderat ihm dem Rang ablaufen.

An anderer Polit-Front reitet SPÖ-Stadtparteiobmann Friedrich Dechant verbale Attacken gegen ÖVP-Stadtrat Kornelius Schneider, stellt dessen Kompetenz infrage und sieht das Bildungscampus-Projekt am Rande des Scheiterns. „Keine Silbe wert“, kommentiert Schneider die Giftpfeile.

Warum der Campus weiterhin am Weg ist und warum für Eckhardt das Vorgehen der Hollabrunner SPÖ nur logisch ist, lest ihr in eurer Hollabrunner NÖN sowie im ePaper!