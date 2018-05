Die Jugendfeuerwehrgruppe feierte ihr 25-jähriges Bestandsjubiläum. In einem feierlichen Festakt sprachen Bürgermeister Herbert Goldinger sowie Feuerwehrgrößen über die Gründung, Herausforderungen und Leistungen der jungen Feuerwehrgruppe. Im Rahmen der Feier wurden neue Helme und Einsatzkleidung präsentiert.

Die Jugendfeuerwehr wurde, wie Ehrenbrandinspektor Rudolf Hammerschmied erzählt, am ersten Juni 1992 mit neun Mitgliedern gegründet. Erster Jugendbetreuer war Josef Neubauer. Auch wenn die Jugendfeuerwehr heute gut dasteht, so war dies nicht immer so. Kurzzeitig gab es ein Tief, indem die Jugendfeuerwehr nicht tätig war.

Heute sind es, mit Kindern aus Nappersdorf und Kleinweikersdorf elf junge Feuerwehrbegeisterte zwischen zehn und 15 Jahren, die sich in Mailberg engagieren. Sie werden von Florian Hammerschmied und Andreas Haberl angeleitet,

Man will den Kindern in der Ortschaft eine weitere Möglichkeit zur Freizeitgestaltung bieten. Gleichzeitig sichert die Jugendfeuerwehr nach wie vor den (größten) Nachwuchs an Feuerwehrleuten: „Der Nachwuchs wächst nicht auf Bäumen und den gibt’s auch nicht im Supermarkt“, weiß Bürgermeister Goldinger um die Wichtigkeit der Jugendförderung. Es sei, gerade auch wenn es um die Sicherheit geht „notwendig, dass Personal zur Verfügung steht“. Bezirkskommandant Alois Zaussinger ist sich dem auch sicher: „Wer die Jugend hat, hat auch die Zukunft“, verkündet dieser stolz.