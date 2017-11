Hündin Laika ist Zweitbeste der Welt.

Großartiger Erfolg für einen Mailberger bei der Welthundeausstellung: Die Glatthaar-Foxterrierhündin Laika war nicht nur beste Nachsuchhündin Österreichs 2016, sondern hat auch bei der World Dog Show in Leipzig den zweiten Platz in der Gebrauchshundeklasse erreicht. Es war die bisher größte Welthundeausstellung mit über 31.000 gemeldeten Hunden und 90.000 Besuchern in vier Tage, wie Laikas Besitzer, Martin Groessinger, berichtet. „Die Show war perfekt organisiert von unseren deutschen Nachbarn und der Ehrenring erinnerte an die Oscarverleihung.“ Groessinger und Laika waren Österreichs einzige Vertreter dieser Rasse. Das stolze Herrl stellte fest: „Jagdliche Leistung und Schönheit eines Hundes lassen sich doch vereinen.“