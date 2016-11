unique Grüner Veltliner, unique Riesling und unique Chardonnay 2015 BIO versprechen ein unvergleichliches und gleichzeitig rundum nachhaltiges Genusserlebnis.



Familie Hagn hatte die unique-Edition mit Jahrgang 2013 ins Leben gerufen. Jetzt ist der Folgejahrgang 2015 erhältlich, und die drei Weißweine tragen erstmals die BIO-Zertifizierung. Diese war bisher einzig der Weinviertel DAC Reserve „Green Hunter“ 2015 BIO vorbehalten.

„Wir gehen damit einen weiteren Schritt auf dem Weg des zukunftsorientierten und nachhaltigen Wirtschaftens bei uns im Weingut“, was für die Hagns spätestens seit Übernahme durch die Juniorchefs in den Fokus gerückt ist. „Bewusst zu arbeiten und dementsprechend mit den Ressourcen im Weingarten und im gesamten Betrieb umzugehen ist uns sehr wichtig und nicht einfach nur ein Trend“, so Wolfgang Hagn jun., der die Bereiche Marketing und Vertrieb verantwortet.

unique 2015 BIO – die Weine im Detail

unique Grüner Veltliner – Weinviertler Original in barocker Ausführung. Lockt mit würzigen Tabaknoten und Kräuteraromen. Vibriert am Gaumen mit Kraft und Eleganz. Weckt den Wunsch nach mehr.



unique Riesling – Weinviertler Gaumentänzer. Changiert gekonnt zwischen Blüten- & Steinobstaromen und mineralischer Kräuterwürze. Wandelt zwischen reifer Marille und lebendiger Säure.



unique Chardonnay – Weinviertler Reise ins Exotische. Ein Hauch von Vanille, eine Idee von Kokos. Ein Anklang von geriebenen Nüssen. Ein opulenter Speisenbegleiter, ein Wein von Welt.