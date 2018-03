Dabei nahmen die Gläubiger den vorgelegten Sanierungsplan an, der Bezahlung einer Quote von 30 Prozent in drei gleichen Raten vorsieht, wie der Kreditschutzverband von 1870 meldet. Damit das Insolvenzgericht den Sanierungsplan bestätigen kann, muss die erste Zahlung bis 30. April erfolgen.

Das Volumen der anerkannten Gläubigerforderungen beträgt 1,5 Millionen Euro. Einschließlich der Dienstnehmer haben 51 Gläubiger ihre Ansprüche angemeldet.

Das Unternehmen betreibt die Amethyst Welt in Maissau. Hauptgesellschafter ist die Stadtgemeinde Maissau. Letzten Sommer seien aufgrund der Hitzewelle völlig unerwartet massive Umsatzeinbrüche zu verzeichnen gewesen. Auch die Geschäftsentwicklung im September 2017 sei deutlich unter den Erwartungen geblieben. Letztlich konnten im Dezember die Löhne und Gehälter nicht mehr bezahlt werden.

Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung waren 25 Dienstnehmer beschäftigt.