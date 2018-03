Josef Piller, Geschäftsführer seit 2005, wird es wohl nicht sein. Er wurde dem Vernehmen nach freigestellt, auch wenn das bislang noch niemand bestätigen wollte. VP-Bürgermeister Josef Klepp – die Gemeinde ist Haupteigentümer der in wirtschaftliche Turbulenzen geratenen Touristen-Attraktion – meinte am Donnerstag: „Es ist noch zu früh.“

Bekannt wurde indes, dass an die stillen Gesellschafter ein Brief versendet wurde. Darin werden diese gebeten, in den nächsten fünf Jahren darauf zu verzichten, Anteile zu veräußern und so zur Sanierung der Amethyst Welt beizutragen. Unterzeichnet ist dieses Schreiben von „Geschäftsführer Josef Sparrer“. Der Oberösterreicher ist gleichzeitig Lieferant der Amethyst Welt – und erklärte auf NÖN-Anfrage, dass der Geschäftsführer-Posten noch vakant sei. „Es gibt noch einige Diskussionen bei den Gesellschaftern, aber eine Entscheidung ist absehbar …“

Ungeachtet der Bemühungen, die Amethyst Welt wieder in ruhigeres Fahrwasser zu manövrieren, ist dort derzeit die Sonderschau „Opale – Das edelste Feuer der Welt“ mit dem größten Boulderopal der Welt zu bewundern.