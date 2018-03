Der 36-Jährige soll aus einem Einfamilienhaus in Maissau Bargeld und Schmuck im vierstelligen Eurowert entwendet haben, er bestritt laut Polizei die Vorwürfe. Der Verdächtige wurde in Korneuburg inhaftiert.

Nach dem Coup am 23. November des Vorjahres in Grübern, einer Katastralgemeinde von Maissau, hatte das Landeskriminalamt seit Jänner gegen den Mann ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hatte am 21. Februar einen EU-Haftbefehl erlassen. Zwei Tage später wurde der 36-Jährige gefasst und in Folge nach Österreich ausgeliefert, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mit.