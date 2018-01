Die neue VP-Ministerin Elisabeth Köstinger präsentierte zu Jahresbeginn ihr Presseteam im Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Neben Pressechef Daniel Kosak wird mit Paul Gruber auch ein junger Mann aus dem Land um Hollabrunn für die Öffentlichkeitsarbeit – speziell für Fotografie, Videokommunikation und Social Media – zuständig sein. Er ist 22 Jahre alt und war bereits als Filmer und Fotograf in der Digitalen Kommunikationsabteilung der Neuen Volkspartei tätig.

Sie haben sich in der HTL Hollabrunn als Schülervertreter engagiert. Für wie lange und was waren hier inhaltlich die größten Aufgaben?

Gruber: Ich durfte in der 4. Klasse HTL das Amt des Abteilungssprechers sowie das Amt des Schulsprechers ausüben. Im darauffolgenden Maturajahr durfte ich Referent in der Landesschülervertretung Niederösterreich sein. Die HTL Hollabrunn besaß bereits zu meiner Schulzeit eine tolle Infrastruktur, weshalb wir in dieser Hinsicht als Schüler sehr glücklich waren – ein brennendes Thema, welches uns allerdings schon forderte, war jenes der jährlich gekürzten Lehreinheiten. Wir setzten uns dafür ein, dass wir Schüler nicht unter den Einsparungen des Ministeriums leiden mussten.

„Habe nie „geplant“, in die Politik zu gehen, es kam einfach das eine ins andere“

Sie waren als Schülervertreter auch auf Landes- und Bundesebene aktiv. Was waren da die Herausforderungen?

Auf Landesschülervertretungsebene war uns das Thema „Lehrerfeedback“ sowie „Schulautonomie“ ein großes Anliegen. Ein Jahr später bekleidete ich im Landesvorstand der Schülerunion Niederösterreich den Multimedia- und Organisationsreferentenposten und im darauffolgenden Jahr im Bundesvorstand der Schülerunion erneut den Posten des Multimediareferenten.

Ist es Ihr Ziel, sich in der Politik zu etablieren?

Ich habe mich bereits sehr früh gerne für meine Mitmenschen eingesetzt und durfte in dieser Hinsicht in der Schülervertretung sehr wertvolle Erfahrungen sammeln. Als ausgebildeter Techniker weckte der Multimediabereich quasi von Natur aus mein Interesse und somit bildete ich mich in diesem auch immer mehr fort und tat dies auch gerne im Zuge der Arbeit in der Schülervertretung. Somit habe ich nie „geplant“, in die Politik zu gehen, es kam einfach das eine ins andere – und es ist auch weiterhin nicht mein Ziel, mir in der Politik einen Namen zu machen. Ich arbeite sehr gerne im politischen Umfeld und da ich hier mein Hobby mit meinem Beruf verbinden kann und mit tollen Persönlichkeiten unterwegs bin, passt das wunderbar.

Was war damals die Motivation, sich politisch zu engagieren?

Warum ich, abgesehen von der Schülervertretung, gerne in der Politik arbeite, hat den Grund, da ich finde, dass Politiker in der heutigen Zeit einen viel zu schlechten Ruf haben! Natürlich polarisieren gewisse „Entscheidungen von oben“, jedoch möchte ich im Bereich „Visuelle Medien“ dazu beitragen, dass die Bevölkerung erkennt, dass Politiker – und eben vor allem meine Chefin Elisabeth Köstinger – auch nur Menschen sind, die ihr Bestes tun, unser Land zu führen.