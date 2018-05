"Du hast gesagt, wenn sie pfiffig wird, unterstützt du mich – ich hab‘ mich bemüht“, bedankte sich Bürgermeister Peter Steinbach beim „Mitvater“ der neuen Vinothek am Heldenberg. Denn Altlandeshauptmann Erwin Pröll war dabei, als die Idee eine Vinothek im Schmidatal in weinseliger Runde am Brandlhof entstand.

„Ich bin äußerst enttäuscht“, sagte Pröll allerdings mit ernster Miene. „Ich hab‘ gedacht, wir eröffnen eine Vinothek. Aber was finde ich vor? Nur Wasser! Ich hab‘ den Eindruck, wir eröffnen heut‘ ein Wasserwerk“, sagte er schmunzelnd ins Publikum.

"Bereicherung der vielen Perlen, die der Heldenberg schon anbietet"

Dort fand er nicht nur Landtagspräsidenten Karl Wilfing, der die Vinothek in seiner Eröffnungsrede als „Bereicherung der vielen Perlen, die der Heldenberg schon anbietet“, bezeichnete, sondern auch die Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule Elisabeth Gürtler, Landtagsabgeordneten Richard Hogl und Peter Koller, der sein Automobilmuseum für die Feier zur Verfügung stellte.

Hans Setzer, Obmann des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, durfte für die 31 Winzer sprechen, deren edle Tropfen in der Vinothek zu finden sind: „Wir werden versuchen, dich so gut wie möglich zu unterstützen, damit die Vinothek ein Erfolg wird“, bedankte sich Setzer bei Steinbach, der maßgeblich an der Planung – die „viele, viele Gläser Wein“ andauerte – und Umsetzung beteiligt war.

Winzer präsentieren sich mit Vinothek in ihrer Heimat

Begeistert war auch NÖs Weinbaupräsident Franz Backknecht beim Anblick der Vinothek. „Wir erobern die große Welt, von New York bis Sydney. Da ist es wichtig, auch in unserer Heimat präsent zu sein. Dadurch werden wir unverwechselbar und gewinnen die Einmaligkeit, die wir in der Welt brauchen.“

„Das Angebot am Heldenberg war bisher schon reichhaltig, jetzt kommt auch noch ein Ort des Genusses dazu“, lobte Weinviertel Tourismuschef Hannes Weitschacher das neue Bauwerk, das über den Oldtimern von Peter Koller zu schweben scheint.

Dort fanden sich zu späterer Stunde die Winzer mit ihren Gästen ein. Einer war da in seinem Element: Der Leiter der Vinothek Georg Somloi. Unermüdlich schenkte er nach und stieß mit den Winzern auf die neue Errungenschaft an.