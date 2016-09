Das Land NÖ habe dazu schon aufgefordert, jetzt wird das kostenintensive Projekt umgesetzt: die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage. Das Werk ist in die Jahre gekommen und muss an den allgemeinen (Umwelt-)Standard angepasst werden.

Das Vorhaben steht schon seit zehn Jahren im Raum, wie Bürgermeister Markus Baier (VP) erzählt. „Die Behörden haben damals schon darauf gedrängt“, erinnert sich Gemeinderat Patrick Eber (SP) sogar an eine angedrohte Sperre. Die 1976 eröffnete Kläranlage laufe bis dato problemlos, kann aber mit den heutigen Ansprüchen nicht mithalten.

„Haben keine Luxusvariante geplant“

Markus Baier ist nicht der Einzige im Gemeinderat, der die Entscheidung trägt. VP | NOEN

Der alte Bereich wird erneuert, ein neuer hinzugebaut. „Die Maschinenhalle ist bautechnisch errichtet“, so Baier. Der Neubau steht auf einem Grund, den die Gemeinde früher verpachtet hatte. Die technische Ausrüstung soll noch heuer erfolgen, möglicherweise auch die Errichtung der Becken für die Mischwasserbehandlung in Platt und Watzelsdorf. Das sei abhängig von der Witterung, so der Gemeindechef.

Die zwei unterirdischen Becken kosten laut Eber alleine 1.077.000 Euro. Der Gemeinderat stimmte dem und auch einer Darlehensaufnahme zu.

Baier rechnet für das Gesamtprojekt mit vier Millionen Euro. „Wir haben auf die Wirtschaftlichkeit geachtet und keine Luxusvariante geplant“, betont er. Man habe sich auf den geforderten Stand der Technik konzentriert – und auch „diverse Abstriche“ getätigt. Die Anlage läuft deswegen nicht vollautomatisch, damit die finanzielle Belastung nicht zu groß wird.

Budgetär kann auf Rücklagen zurückgegriffen werden. „Die fangen sehr viel ab“, sagt Baier. „Wir haben gut gewirtschaftet“, bestätigt Eber. „Andere Gemeinden verwenden die Rücklagen für andere Investitionen.“

Die neue Anlage soll laut Baier im November in Betrieb gehen, währenddessen wird der alte Bereich adaptiert. Eine Zusammenführung soll 2017 erfolgen.