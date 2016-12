„Ich bin jetzt zehn Jahre heraußen und es wurde noch nie rechtzeitig geräumt“, ist Andreas Katzer verärgert. Er lebt in Mittergrabern, die Straße vor seinem Haus geht steil bergab. „Alle Jahre wieder – so heißt eine Zeile in einem Weihnachtslied. Aber leider haben wir alljährlich auch Probleme mit der Schneeräumung“, weiß der Selbstständige keinen Ausweg mehr.

„Sind wie Schildbürger mit Küberl unterwegs gewesen“

Er habe schon sehr oft mit Vizebürgermeister und Ortsvorsteher Friedrich Kamtner über das Thema gesprochen. „Er macht einfach nichts! Das geht bei ihm links rein und rechts wieder raus“, ärgert sich der Mittergraberner. „Letztes Mal hat er gesagt, der Schnee ist überraschend gekommen. Wenn er mir das im Juli sagt, okay, aber jetzt ...?“

„Bei ihm oben ist es wirklich ein Problem“, gesteht der Ortsvorsteher. Zuletzt sei nicht einmal der Streuwagen den Berg hinaufgekommen, die Gemeindearbeiter mussten zuerst Salz streuen, per Hand. „Sie sind wie Schildbürger mit einem Küberl unterwegs gewesen und haben gestreut“, beobachtete Katzer die Situation argwöhnisch.

An der Straße, die zu ihm hinauf führt, liegt außerdem der Gemeindearzt. Ein Fakt, der für Katzer klar dafür spricht, dass hier zuerst gestreut werden müsse, wenn es geschneit hat oder glatt ist. Dasselbe gelte für die Schule in Mittergrabern. Erst wenige Tage vor Weihnachten sei eine Mutter, die ihre Kinder zur Schule brachte, auf dem Weg dorthin gestürzt. „Sie ist jetzt im Krankenstand“, berichtete Katzer von den Folgen des Sturzes.

Rutschpartie: Autos schlittern Berg hinunter

Schule und Ärzte öffnen ihre Pforten um 8 Uhr in der Früh. Katzer sowie die anderen Anrainer würden bereits zwischen 6 und 7 Uhr das Haus verlassen. „Ich schreib’s der Gemeinde jedes Jahr, auch mit Fotos. Aber es ist immer dasselbe Theater.“ Im vergangenen Jahr sei der Zeitungsausträger „gleich quer den Berg hinuntergerutscht“, erinnert sich der Mittergraberner an einen weiteren Vorfall. Er selbst sei heuer schon den Berg hinuntergeschlittert, bekam seinen Pkw auf einem Kanaldeckel, der aufgrund des Dampfes bereits eisfrei war, unter Kontrolle.

„Wir können nicht bei ihm mit dem Streuen anfangen“, sagt Kamtner. Die beiden Bauern, die mit der Schneeräumung und dem Streuen beauftragt sind, leben in Schöngrabern und kümmern sich zuerst dort um den Weg zur örtlichen Volksschule. Doch dann würden sie weiter nach Mittergrabern fahren und sich um die von Katzer angesprochenen Wege kümmern. „Er hat also eh schon Priorität“, meint der Vize. Leider hätten sich nur die beiden Bauern aus Schöngrabern gefunden, die sich um den Winterdienst kümmern wollten.

Außerdem: „Wenn’s bei ihm oben anfriert, dann merken wir es herunten ja auch erst später“, argumentiert Kamtner. Aber für solche Fälle habe die Gemeinde vorgesorgt: „Bei ihm steht eine Tonne mit Streuriesel, er könnte selbst streuen.“ Das sei mit Katzer, aber auch schon mit dem Vorbesitzer seines Hauses, so ausgemacht.