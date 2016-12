24 FF-Mitglieder nahmen an der schon zur Tradition gewordenen, groß angelegten Jahresabschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Mühlbach am Manhartsberg teil. Geübt wurde in allen drei Ortschaften des Einsatzgebietes.

In Ronthal musste von der Besatzung des Kleinlöschfahrzeugs eine Person aus einem sieben Meter tiefen Brunnenschacht gerettet werden. Parallel dazu war der Auftrag für die Besatzung des Tanklöschfahrzeugs, eine weitere Person unter einem Anhänger, der samt Traktor über eine Böschung gerollt war, zu befreien.

Anschließend wurden die Kameraden nach Mühlbach alarmiert, wo es bei Schweißarbeiten in einem Heizraum zu einer Verpuffung gekommen war. Ein Arbeiter musste mit schwerem Atemschutz gerettet werden.

Zum Abschluss des Übungsnachmittages wurden noch zwei Szenarien in Olbersdorf abgearbeitet: die Rettung eines Herzinfarktpatienten von einem Dachboden mittels Korbtrage und die Rettung einer Person aus der mit Auspuffgasen gefüllten Montagegrube einer Garage.

Kommandant Manfred Trauner und Stellvertreter Horst Miltner, verantwortlich für die Ausbildung, sind stolz, dass Feuerwehrmitglieder im Alter zwischen 15 und 64 Jahren an diesem Nachmittag in ihrer Freizeit mit so viel Teamgeist bei der Sache waren. Unter den Mitübenden war auch Unterabschnittskommandant Horst Kunert. Trauner dankte außerdem der Familie Humer, die ihren Betrieb als Übungsobjekt zur Verfügung gestellt hatte.