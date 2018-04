Jungarchäologe Lukas Kerbler hat sich seiner Berufung verschrieben, wie alleine seine Hammerschmiede in Obernalb zeigt. Dort geht er der Frage nach: Wie hat der Schmied der ersten Stunde gearbeitet? Sein Wissen fließt in die gerade laufende Sonderausstellung „Buntmetall“ im Museum Retz ein.

Erster Blickfang ist die rekonstruierte Werkstätte aus der Spätbronzezeit. Jürgen Spindler zeigt dazu in einem Film, wie eine bronzene Sichel gegossen wurde – mit denselben Werkzeugen und Materialien, die die Gäste sehen können. Er schnitzt anfangs die Lehmform und schärft zum Schluss die Sichel.

Dass im vierten Jahrtausend vor Christus im Retzer Raum mit Kupfer gearbeitet wurde, offenbaren Objekte aus dem Museumsbestand. „Das war der Ferrari dieser Zeit“, sagt Kerbler zur Hackenaxt, die in Mitterretzbach aufgetaucht ist. Daneben liegt ein Flachbeil. „Ötzi hatte auch ein Kupferbeil dabei, deshalb schreibt man ihm eine höhere Stellung in der Gesellschaft zu“, führt er aus. „Dieses hier ist älter.“

Eine Schaftröhrenaxt darf wieder glänzen

Die archäologischen Bestände werden mit nachgebildeten Gegenständen der Hammerschmiede ergänzt. Die Schaftröhrenaxt gehört dazu: Das Original ist ein Ausstellungsstück, dessen Patina verdeckt aber die ursprüngliche Schönheit. „Wir wollen zeigen, wie die Axt geglänzt hat.“ Die Kopie strahlt tatsächlich aus der Vitrine.

Apropos: Kerbler hat mit Stefan Neubauer alte Schaukästen des Museums „ausgegraben“ und erneuert. Viel Zeit haben die zwei in ihrer Freizeit in die Ausstellung gesteckt. „Wir wollten alle Sinne ansprechen“, sagt Neubauer, der an der HTL Hollabrunn unterrichtet,. Der Besucher darf Hand anlegen; probieren, wie biegbar Zinn, Kupfer und Bronze sind und wie leicht (oder schwer) das Verzieren der Metalle ist.

Die Männer gehören zur jungen Achse des Museums, die mit kostengünstigen Mitteln kreative Wege in die archäologische Welt einschlagen will – und zwar das ganze Jahr über.

Details zur Ausstellung