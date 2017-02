Ein stattliches Besucherwachstum von rund 25 Prozent sowie 15 Schleiftage mehr als im Vorjahr hatte die Hollabrunner Kunsteisbahn von November 2016 bis Ende Jänner 2017 zu verzeichnen. Dieses erfreuliche Ergebnis führt die Gemeinde vor allem auf die mehr als 500.000 Euro zurück, die im vergangenen Jahr – wie berichtet – für eine Rundumerneuerung investiert wurden.

Während in der Saison 2015/16 bis Ende Jänner gesamt 8.939 Besucher begrüßt werden durften, waren es heuer bereits 11.164 Eislaufbegeisterte, die bei winterlichen Temperaturen in die Schlittschuhe schlüpften. An 72 Tagen herrschte Betrieb. Zum Vergleich: Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es lediglich 57 Eislauftage.

„Es ist uns sehr wichtig, das Freizeitangebot der Stadt für die Bürger aufzuwerten, und die Zahlen geben uns in diesem Bestreben recht“, freute sich Bürgermeister Erwin Bernreiter über die erfolgreiche Bilanz.

Auch der zuständige Stadtrat Wolfgang Scharinger und Betriebsleiter Helmut Schneider sind äußerst zufrieden mit der bisherigen Saisonbilanz und bedanken sich beim Mitarbeiterteam der Kunsteisbahn und beim Gastronomen Hannes Seifried.