„Nach vielen Monaten im Krankenhaus konnte ich am 18. November schon für einige Tage nach Hause – und das auf eigenen Beinen. Es war ein überwältigendes Erlebnis, wieder in meiner Heimatstadt zu sein, die Sonntagsmesse zu besuchen und viele Freunde und Bekannte zu sehen“, lässt Hollabrunns Bürgermeister Erwin Bernreiter über die Gemeindehomepage ausrichten.

„Bin erst 47 und dachte mir: Das kann unmöglich schon alles gewesen sein“

„Nach einem Schlaganfall, den er am 31. Mai dieses Jahres zuhause erlitten hatte, hing sein Leben am seidenen Faden. Der Stadtchef wurde im SMZ Ost in eine medizinische Tiefschlafphase versetzt. Erst nach fast einem Monat wurde die Aufwachphase eingeleitet. Am 20. Juli konnte Erwin Bernreiter die Frührehabilitation im Otto-Wagner-Spital beginnen. Am 22. November trat er die Rehab zur weitere körperlichen Mobilisierung im OptimaMEd-Reha-Zentrum in Kittsee an.

Das große Mitgefühl so vieler Menschen habe ihm unglaublich viel Kraft gegeben, schreibt Bernreiter. Der Weg zurück ins normale Leben sei äußerst steinig und nur in winzigen Etappen zu bewerkstelligen. „Heute bin ich froh, sagen zu können: Ich lebe und mein Kopf ist so klar wie zuvor!“ Doch es sei ihm auf einmal bewusst geworden, wie schnell alles vorbei sein kann. „Ich hatte gelernt zu kämpfen und bin erst 47 Jahre alt. Das kann wohl unmöglich schon alles gewesen sein, dachte ich mir“, schildert der Bürgermeister.

Unendlich viel Kraft und Mut hätten ihm seine Frau, seine Kinder, seine ganze Familie gegeben sowie der Zuspruch von so vielen Wegbegleitern aus privatem und beruflichem Umfeld. Ziel sei es nun, wieder vernünftig auf die eigenen Beine zu kommen.

Tagtäglich wiederhole er geduldig seine Übungen, jedes erfolgreiche Schrittchen erfülle ihn mit großem Stolz. Bernreiter weiter: „Ich werde im Rahmen meiner Rehab mit einem straffen Programm ganz schön auf Trab gebracht, jedoch brauche ich das auch, ebenso wie Telefonate mit dem Hollabrunner Rathaus, weil ich nach meiner langen Abwesenheit an vielen Dingen interessiert bin.“