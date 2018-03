Indirekt betroffen vom Eklat rund um die Therapeutische Gemeinschaft (TG) in Sitzendorf war die Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft in Roseldorf, in der elf Kinder zwischen 7 und 16 Jahren von einem zehnköpfigen Team betreut werden. Die NÖN sprach mit Leiter Markus Schober.

Warum ist auch Ihre Einrichtung ins Gerede gekommen?

Das hängt auch damit zusammen, dass unsere Einrichtung erscheint, wenn man die TG Sitzendorf in Google eingibt und dass namentlich wirklich nicht viel Unterschied ist. So entstehen Gerüchte. Drei Medienvertreter haben angerufen und gefragt, wie’s uns geht. Auch die Kids sind angesprochen worden.

Hat nichts mit dem TG-Eklat zu tun: die WG in Roseldorf 1! | Franz Enzmann

Wie war Ihr Kontakt zur TG?

Wir hatten praktisch keine Berührungspunkte. Es gibt eine Plattform für freie Jugendwohlfahrtsträger, aber Herr Radler war fast nie dort. Ich kann die Situation deshalb auch überhaupt nicht beurteilen und sehe das völlig neutral.

„ Die Kinder sind schon empfindlich, wenn es um so etwas geht “

Überrascht waren aber auch Sie?

Mich wundert das Argument von Gefahr in Verzug. So etwas besteht bei körperlichem, seelischem oder sonstigem Missbrauch. Dass so etwas in drei Einrichtungen gleichzeitig und um 7 Uhr in der Früh vorfällt, ist schon erstaunlich. Ich habe auch gehört, dass die SPÖ-Mitgliedschaft von Herrn Radler ein paar Tage vorher ruhend gestellt wurde. Für mich entsteht das Gefühl, dass es hier nicht um die Kinder geht.

Was unterscheidet euch von der TG?

Es ist ein völlig anderes Konzept. Bei uns gehen die Kinder in öffentliche Schulen und sind in verschiedenen Vereinen aktiv. Sie sind bei den Pfadfindern, spielen Volleyball und Fußball oder machen Musik. Zufällig gibt es uns genau gleich lang wie die TG – nämlich seit 1999. Viele Sitzendorfer, mit denen wir Kontakt hatten, wussten aber gar nicht, dass es die TG überhaupt gibt.

Wie haben eure Schützlinge reagiert?

Die Kinder sind schon empfindlich, wenn es um so etwas geht, und haben das auch in den Zeitungen verfolgt. Als sie die Stellungnahme von Landesrat Schnabl gelesen haben, haben sie gemeint: Jetzt wissen wir aber auch nicht, warum die Kinder gehen mussten.

Wie erfolgen die Kontrollen?

Wir werden mindestens zweimal jährlich vom Land kontrolliert. Unangekündigte Kontrollen gibt es auch von der Volksanwaltschaft. Unser ganzes Team ist der Meinung, dass das g’scheit und sinnvoll ist. Ob Zwei-, Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip – das ist alles okay. Ein Hauptkritikpunkt ist oft, dass die Fluktuation der Mitarbeiter sehr hoch ist. Bei uns ist die Dienstjüngste seit sieben Jahren da, vier Mitarbeiter haben wir seit dem Start vor 18 Jahren.

Ihre Schlüsse aus dem Vorfall?

Was wir uns wünschen, ist eine gewisse Transparenz bei Entscheidungen. Es gibt derzeit vermutlich keinen Staatsbürger, der nachvollziehen kann, warum das so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist.