Die Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf war die einzige im Bezirk, die nicht dem Abfallverband angehörte. Das ändert sich mit 1. Jänner 2017.

Mit den Stimmen der ÖVP wurde in der vergangenen Sitzung beschlossen, dem Abfallverband Hollabrunn beizutreten. Die gesetzlichen Anforderungen an den Betrieb eines Abfallsystems seien in den vergangenen Jahren gestiegen, die Gemeinde investierte in den letzten Jahren aber kaum etwas.

„Habe mit mehr negativen Rückmeldungen gerechnet“

Das wollte Bürgermeister Gottfried Pompe ändern und rief einen Arbeitskreis ins Leben, der Kosten und Leistungen zwischen dem bestehenden System und dem des Abfallverbandes vergleichen sollte. Das Ergebnis: Die Gemeinde solle dem Abfallverband beitreten.

„Ich habe eigentlich mit mehr negativen Rückmeldungen gerechnet“, freut sich Gemeindechef Pompe, dass die Erneuerung gut angenommen wird. „Für Menschen mit viel Müllaufkommen wird es teurer. Aber wir haben viele Ältere, die alleine oder zu zweit sind und wenig Müll haben.“ Diese werden finanziell entlastet.

Sperrmüll: Enorme Mengen, Sammelplatz kaum geeignet

Den Müll holte bisher eine Firma aus dem Nachbarbezirk, einen geeigneten und gesetzeskonformen Baum- und Strauchschnittplatz gab es in der Gemeinde jedoch nicht, daher musste dieser in Stronsdorf abgegeben werden. Der Sperrmüll war ebenfalls ein Problem: Die Mengen waren enorm, der Sammelplatz in Kammersdorf kaum geeignet.

Diese Probleme sollen bald der Vergangenheit angehören. Mit dem Beitritt zum Abfallverband Hollabrunn bekommt die Gemeinde ein Abfallsammelzentrum. Dort werden künftig einmal pro Woche Sperrmüll und Problemstoffe übernommen, Gras-, Strauch- und Baumschnitt zweimal pro Woche. Dieses Sammelzentrum soll, wenn alle Genehmigungen vorliegen, im nächsten Jahr errichtet werden.

„Der genaue Platz ist noch nicht fixiert. Geplant ist es aber hinter dem Lagerhaus in Dürnleis“, gab es bereits Gespräche. Die Gemeinde hätte ein Projekt wie das Abfallsammelzentrum nur dann stemmen können, wenn sie die Tarife für die Bürger massiv erhöht hätte. Eine Tatsache, die der Bürgermeister vermeiden wollte.