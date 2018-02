„Den Galgenberg in Oberstinkenbrunn betreuen wir ja schon lange. Die Einheimischen haben gesagt, wir sollen uns auch einmal den Dernberg anschauen. Und das haben wir getan“, erklärt Margit Gross, Geschäftsführerin des Naturschutzbundes, wie es zu dem neuen Projekt der Organisation kam. Vor zwei Jahren schon hat sich der Naturschutzbund die Erhebung in der Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf angesehen. „Da war klar, wir wollen etwas machen.“

Naturvermittlungswege sollen es ermöglichen, dass der Dernberg in seiner ganzen Pracht von Spaziergängern erkundet werden kann. Besonders empfohlen wird das im Mai und Juni, wenn alles blüht. | Naturschutzbund

Der Dernberg ist einer der selten gewordenen Trockenrasenhügel im Weinviertel. Diese will der Naturschutzbund bekannter machen und hat nun ein Projekt, gemeinsam mit der Leader Region gestartet. Es trägt den Namen „Naturschätze im zentralen Weinviertel erhalten, vermitteln und nutzen“. „Rund um Hollabrunn gibt es viele solcher Naturschätze mit einer spannenden Flora und Fauna“, gibt es nicht nur den Galgen- und Dernberg, sondern auch noch den Latschen- und Geißberg. 2017 erkundeten Experten den Dernberg, um zu sehen, was dort wächst, welche Vogelarten brüten und welche Schmetterlinge und Heuschrecken es gibt. 88 Pflanzenarten sind es, die auf dem Dernberg wachsen, 38 davon stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.

Der Dernberg liegt im Gemeindegebiet von Nappersdorf-Kammersdorf und gehört zu jenen Bergen im Weinviertel, auf denen noch Trockenrasen mit seltenen Tier- und Pflanzenarten zu finden sind. | Naturschutzbund

Nachtigall, Turteltaube und Kuckuck gehören zu den bekannten Bewohnern. „Die Älteren können sich noch erinnern, dass dort oben gemäht wurde.“ Obwohl das Gelände sehr steil ist, wurde es in früheren Tagen abgemäht, da Heu für die Tiere gebraucht wurde.

Das habe sich im Laufe der Zeit verändert. Weil nicht mehr gemäht wurde, wurde der Boden Nährstoffreicher, Büsche und Bäume kamen auf. „Wir wollen aber den Trockenrasen erhalten“, erklärt Gross, weshalb Pflegeeinsätze nötig sind. Im Herbst wurde der Dernberg bereits gemäht. Im Frühjahr steht erneut ein Arbeitseinsatz an. „Wir haben einige Grundstücke erwerben können“, sagt Gross. Mit vielen Grundstücksbesitzern habe der Naturschutzbund eine Vereinbarung getroffen, die Flächen mähen zu dürfen.

Die Ziele, die der Naturschutzbund verfolgt, sind breit gefächert. Zum einen sollen „die Leute sehen, was sie haben und sich irgendwann selbst darum kümmern“, auch ohne Anstöße vom Naturschutzbund.

Schafe für den Einsatz am Dernberg gesucht

„Am Galgenberg gehen die Leute gern hinauf und schauen bei gutem Wetter bis zum Schneeberg“, habe sich die Oberstinkenbrunner Erhebung bereits gut etabliert. Am Dernberg sollen Naturvermittlungswege entstehen, auf denen Führungen angeboten werden. „Im Mai und Juni ist es dort wunderschön, wenn alles blüht.“

Gross‘ Wunsch ist es, dass die Trockenrasenhügel genauso gehegt und gepflegt werden, wie die Kellergassen. „Diese Naturschätze sollen bekannter werden.“ Damit diese Schätze erhalten werden, bedarf es aber nicht nur Einsatz von Menschenhand. „Wir hätten auch gern Schafe am Dernberg.“ Die Tiere hätten bereits am Galgenberg gute Dienste geleistet. „Leider gibt es in der Gegend kaum Schafbauern“, seufzt Gross.