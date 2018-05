NÖN

Am Samstag, dem 12. Mai, findet die Trauerfeier in Nappersdorf (14 Uhr) statt. Nach der Einsegnung in der Aufbahrungshalle und einer Begräbnismesse in der Pfarrkirche wird der Leichnam im örtlichem Friedhof zu Grabe getragen.

Werner Gössl war von 1996 bis 2000 Vizebürgermeister und von 2000 bis 2009 Bürgermeister der Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf, 2008 bis 2017 SPÖ Bezirksvorsitzender, 2010 bis 2015 Gemeinderat der Stadt Hollabrunn und bis zuletzt Bezirksvorsitzender des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes und Mitglied im Bezirksstellenausschuss der Wirtschaftskammer.

Außerdem war er bis 2017 Geschäftsführer und bis zuletzt Eigentümer der Firma SIVAG Pumpen in Hollabrunn. In der Toskana widmete er sich seiner Leidenschaft und baute einen Autoverleih auf, der Oldtimer-Cabrios vermietete.