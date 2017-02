26 Eistage (bis 3. Februar) zählten die Sonnberger in der diesjährigen Wintersaison. Das ist auf jeden Fall ein neuer Rekord für den Natureislaufplatz, der von der Sektion Eis- und Wintersport des örtlichen Sportvereins betreut wird. Zum Vergleich: 2015/16 waren es neun Eistage. In der Saison 2014/15 konnte der Natureislaufplatz nur an vier Tagen genutzt werden.

Verkleidete Kinder vergnügten sich auf dem Eis

Eismeister und Sportvereinsobmann Erich Brechelmacher hofft, dass die Witterung beständig bleibt und es noch mehr Eistage geben wird. Denn die frostigen Temperaturen machten es möglich, dass der Sportverein zum beliebten Kindermaskenfest auf den Natureislaufplatz einladen konnte. Das Fest ist mittlerweile eine liebe Tradition, zu der heuer etwa 20 verkleidete Kinder kamen, um sich auf dem Eis zu vergnügen. Zur Stärkung spendierte der Sportverein den Kids heißen Tee und einen Faschingskrapfen.

Für die Unterhaltung der Kinder waren Regina Riepl, Manuela Kapuy und Sonja Fiedler zuständig. Die drei Damen hatten viele verschiedene Spiele parat und bescherten auf diese Weise vergnügliche Stunden auf dem Eis.

Apropos verkleidete Kinder: Das Kindermaskenfest war nicht die letzte Gelegenheit, sich im Dorf kostümiert zu zeigen. Der Verein für Heimatpflege Sonnberg steckt mitten in den Vorbereitungen zum beliebten Sonnberger Narrentreiben, welches wie gewohnt am Faschingssonntag (26. Februar, 14 Uhr) über die Bühne gehen wird.

Die Veranstalter hoffen auf viele kreative Gruppen, die sich dem traditionellen Faschingsumzug bunt verkleidet anschließen. Aber auch die Zuschauer sind eingeladen, sich in Schale, also in Kostüm und Maske, zu werfen.