Landschaftsgebiete vernetzen sich über die tschechisch-österreichische Grenze hinaus: Das gibt die Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich bekannt. Ein von der Europäischen Union gefördertes Interreg-Naturschutzprojekt wurde dafür eingereicht. Elf Partner aus Niederösterreich und dem Süden Tschechiens arbeiten zusammen. Einen wichtigen Aspekt stellt die Wildkatze dar.

Pernkopf: „Weiterer, wichtiger Schritt gelungen“

Der gemeinsame Landschaftsraum im Most-, Wald- und Weinviertel und den Kreisen Südböhmen, Vysocina und Südmähren soll erhalten werden. Im Sinne der EU-Strategie zur Grünen Infrastruktur trägt das Projekt zur großräumigen Vernetzung zwischen den Kalkalpen, dem Böhmerwald, den Böhmisch-Mährischen-Höhen und den Karpaten bei.

Naturschutz-Landesrat Stephan Pernkopf ist überzeugt, dass damit „ein weiterer, wichtiger Schritt gelungen“ ist. „Um die Arten- und Naturraum-Vielfalt zu erhalten, werden im Rahmen des Projekts Maßnahmen getroffen“, erklärt er.

Nicht nur Natur 2000-Schutzziele werden umgesetzt. Die Biodiversität, aber auch „Dienstleistungen“ des Ökosystems (wie die Erholungsfunktion) sollen erhalten werden. Man beschäftigt sich mit Themen wie dem Moorschutz und der Wildkatze und erstellt Managementkonzepte für den Wald und die Pflanzen in den Nationalparks Thayatal und Podyjí.

Schleritzko weist auf Erfahrungen hin

„Die gewonnenen Erkenntnisse bilden eine Grundlage für unseren zukünftigen Managementplan“, erklärt Ludwig Schleritzko, Direktor des Nationalparks Thayatal die Vorgehensweise. „Wir wissen, wie wichtig Naturschutzarbeit ist und auch, dass sie Früchte trägt. So ist beispielsweise die Wildkatze nach jahrelanger Abwesenheit in unsere Wälder zurückgekehrt“, schildert er.

Schleritzko weist auf die Erfahrungen der zehn Partnerorganisationen in der Naturschutzarbeit, Wildtierökologie und auch Raumplanung in Regionen, Kleinregionen und Gemeinden hin. Diese können eingebracht werden.

An Bord sind der Naturschutzbund NÖ, die Universtität für Bodenkultur, die Österreichische Bundesforste und die NÖ.Regional.GmbH. Durch die direkte Beteilung der Kreise Südmähren und Vysocina sowie der Abteilung Naturschutz des Landes NÖ sollen fachliches Know How und Wissenstransfer optimal kombiniert werden.