Die Bezirkshauptstadt Hollabrunn und die Marktgemeinde Wullersdorf haben ihre politische Unterstützung für die Landesausstellung 2021 zugesagt, gibt der Verein „Retz-Znojmo2021“ bekannt. 18 Gemeinden unterstützen damit die Bewerbung, die die Städte Retz und Znojmo (Znaim) bereits eingereicht haben.

„Wir müssen noch näher zusammenrücken, denn ich sehe die künftige Landesausstellung in Retz und Znaim nicht nur als große Chance für das Retzer und Znaimer Land, sondern weit darüber hinaus“, ist Richard Hogl, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister in Wullersdorf, überzeugt. „Letztendlich werden wir alle davon profitieren!“ Die Gemeinden im Retzer Land, Pulkautal, Landschaftspark Schmidatal-Manhartsberg und jene entlang der Reblaus-Strecke haben ihre Unterstützungserklärungen bereits abgegeben.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, betont Helmut Koch, Vereinsobmann und Bürgermeister in Retz. „Neben der offiziellen Bewerbung haben wir auch ein Nutzungskonzept samt Projektbeschreibung und Kostenaufstellung betreffend des historischen Schüttkastens in Retz, einem der Ausstellungsorte, abgegeben. Und wir haben viele Projekte sozusagen in der ‚Lade‘!“ Die Retzer sind zudem in ständigem Kontakt mit den tschechischen Kollegen, vor allem mit Bürgermeister Jan Grois und seinem Vize Jakub Malačka (Znojmo) sowie den Verantwortlichen beim Land Niederösterreich.

„Bevölkerung steht 100-prozentig hinter der Bewerbung“

„Die Bevölkerung, unter ihnen viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die Wirtschaft et cetera stehen 100-prozentig hinter der Bewerbung!“, führt der Retzer Bürgermeister weiter aus. „ Es besteht auch ein intensives partnerschaftliches Verhältnis der Musikschule Retz mit der Kunstschule Znaim. Die geplante Kunst- und Musikschule Retz soll ja in den restaurierten Schüttkasten übersiedeln, um nur eines von vielen Beispielen zu nennen.“

Neben dem Nutzungskonzept für Retz wurden der zuständigen Stelle beim Land Niederösterreich auch die erwarteten Nachnutzungen von Projekten in den Retzer Land-Gemeinden und in Hardegg vorgestellt. Diese reichen von der Sanierung und Attraktivierung der Europawarte bei Waitzendorf (Gemeinde Schrattenthal), dem Ausbau eines ehemaligen Gasthauses im Zentrum von Pulkau, von baulichen Maßnahmen am „Alten Zollhaus“ für ein „Haus des Friedens“ in Mitterretzbach (Gemeinde Retzbach) über (bauliche) Verbesserungen beziehungsweise die (Angebots-)Erweiterung im Tourismusbereich des Gemeindeamtes und am Bildungscampus in Zellerndorf bis zur Errichtung von zwei Hängebrücken über die Thaya bei Hardegg.