Die letzten politischen Entscheidungen des Jahres stehen an, aufseiten der Opposition gibt sich vor allem SPÖ-Fraktionschef Alexander Eckhardt angriffig. Die NÖN fragte beim Bürgermeister nach, was auf die Bezirkshauptstadt zukommt und ob bald Ruhe in Breitenwaida einkehrt.

NÖN: Das Budget 2017 wird im Dezember geschlossen. Was werden die Herausforderungen fürs neue Jahr sein?

Bernreiter: Der Hochwasserschutz wird wieder ein großer Brocken sein, der die Gemeinde 247.000 Euro kosten wird. Da sind einige Projekte in der Pipeline. Die Maßnahmen in Oberfellabrunn, Richtung Fahndorf, sind zum Beispiel schon im Laufen. Bei den Feuerwehren sind Anschaffungen notwendig, um die Mindestausrüstung zu erfüllen. Bei den Dorfhäusern ist auch noch einiges zu tun.

Was steht im Straßenbau an?

Die Mühlgasse ist zwar eine Landesstraße, aber da hat die Gemeinde auch einiges mitzuzahlen. Nicht zuletzt durch den Rotkreuz-Neubau brauchen wir da im Bereich der Kreuzung mit der Löfflerstraße eine g’scheite Lösung. Die Arbeiten in der Hoysgasse und der Straußgasse ziehen sich ebenfalls ins Budget 2017.

Die SPÖ drängt auf die Umsetzung des Verkehrskonzepts. Passiert da schon etwas? Zum Beispiel mit der Begegnungszone in der Bahnstraße?

Natürlich sollen in allen Vorhaben, die anstehen, die Ideen des Verkehrskonzepts einfließen. Die Begegnungszone ist aus finanziellen Gründen aber noch kein Thema.

Ebenfalls von der SPÖ wird eine massive Aufstockung des Sozialbudgets gefordert. Wird dieser Wunsch erhört?

Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit Elke Stifter, die Mittel für Integrationsprojekte werden erhöht. Doch was bedeutet Sozialbudget? Da gibt es auch Diskussionen in den eigenen Reihen. Für Sozialumlage und Jugendwohlfahrt geben wir 2,5 Millionen Euro aus. Bei den Ausgaben für Kinderbetreuung, Kindergärten und Volksschulen kommen wir auf 3,5 Millionen Euro pro Jahr. Die gestrichenen Förderungen des Landes werden von der Gemeinde aufgefangen. Und dem stehen wenige Einnahmen gegenüber. Für den Rotkreuz-Neubau zahlen wir 480.000 Euro. Und das alles bei einem ordentlichen Haushalt von 26 Millionen Euro.

Apropos Kindergarten: Da steht ja ein Neubau an …?

Ich hoffe, dass wir dafür in der Dezember-Sitzung den nächsten Schritt machen können.

Wie sieht es mit der Aufschließung von Bauplätzen aus?

Hollabrunn wächst. Das sieht man schon daran, wie viele Wohnungen gebaut werden. Das Aufschließen von Bauplätzen ist auch ein Thema, doch das ist auch alles mit enormen Kosten verbunden. Beim ATSV-Platz schauen wir, in welche Richtung es geht. Wohnungen kommen dort aber ganz sicher nicht. Wir wollen uns auf jeden Fall darauf konzentrieren, in der Stadt zu verdichten und nahe an der bestehenden Infrastruktur zu bauen.

Wir warten gespannt auf einen neuen Ortsvorsteher in Breitenwaida. Der SPÖ-Fraktionschef meint, dass die Auswahl an VP-Kandidaten nicht groß wäre …

Ich weiß nicht, woher er das hat. Es gibt gute Gespräche, Ende November soll alles fixiert sein. Es wird keine Person sein, die im Gemeinderat sitzt. Wir kratzen dort an der 1.000-Einwohner-Grenze. Die Aufgabe ist nicht zu unterschätzen, so nebenbei aus dem Ärmel schütteln kann man sie nicht.

Mit der neuen Stadtmanagerin kam jetzt auch das innerstädtische Einkaufszentrum von Planer Reinhold Frasl wieder aufs Tapet. Gibt es da Neuigkeiten?

Ich hatte Kontakt mit Reinhold Frasl. Es ist mühsam. Dass das Projekt und die Suche nach Mietern durch das Fachmarktzentrum am Mühlenring nicht einfacher geworden ist, ist keine Frage. Aber hätte ich deshalb das Fachmarktzentrum verhindern sollen?

Die NÖN berichtete über den Unmut der Hollabrunner Bäcker, die den Auftrag des Hollabrunner Spitals verloren haben. Könnte die Gemeinde hier nicht zumindest Partei ergreifen?

Wir helfen, soweit wir helfen können. Die Situation ist aber überall angespannt und ich glaube, dass es der falsche Weg war, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Es gibt Leute, die Negativstimmung machen wollen und die glauben, dass sie schreien müssen, um gehört zu werden.