Sie wirken in ihrer Adjustierung antiquiert und lösen bei vielen Befremden aus. Denn für Außenstehende ist der Unterschied zwischen einem Burschenschafter und einem Mitglied einer Studentenverbindung schwer auszumachen. Das gilt auch für die zwei im Bezirk ansässigen Studentenverbindungen, Arminia Hollabrunn und Rugia Retz. Zur klareren Einordnung und zum besseren Verständnis bringt die NÖN eine Serie zur Geschichte und Entwicklung der Studentenverbindungen im Bezirk.

Burschenschaften medial im Vordergrund

Dass die Unterscheidung schwerfalle, „lässt sich durch eine mehrheitlich einseitige mediale Berichterstattung erklären“, sagen Sabrina Kiesling, Senior der Rugia Retz, und der frühere Senior Maximilian Lehr. Andere Verbindungen fänden kaum Platz in den Medien. Dass die Hollabrunner NÖN-Redaktion auf die Rugia zugegangen ist, „freut uns wirklich sehr“, betont Lehr.

Der Hollabrunner Gerhard Tschugguel, Generalsekretär der Katholischen Medienakademie und überzeugtes Mitglied der katholischen Studentenverbindung Arminia, interpretiert die manchmal ungewollte Aufmerksamkeit anders: „Ich bin froh, wenn jemand schief schaut, denn dann weiß ich, dass das jemand ist, der aktiv wahrnimmt, was gesellschaftspolitisch wichtig ist.“

Großer Wunsch nach Differenzierung

Dass derartige Verbindungen durch die täglichen Debatten über (schlagende) Burschenschaften in ein schiefes Licht geraten könnten, bestreitet Tschugguel nicht. Man müsse offensiv vermitteln, wo die Unterschiede sind. „Ich stelle mich auch darauf ein. Man darf nicht wehleidig sein, muss sich Zeit nehmen und die Leute drauf ansprechen“, sagt der 63-Jährige. Für Otto Normalverbraucher sei es schwierig bis unmöglich, das optische Erscheinungsbild von schlagenden und katholischen Bundesbrüdern zu unterscheiden.

„Die Bedenken sind groß, dass wir – als katholische Mittelschulverbindung – in einen Topf mit den Burschenschaften geworfen werden“, erklärt Sabrina Kiesling und Maximilian Lehr führt ein persönliches Erlebnis an: „Du bist ja auch bei den Burschenschaften“, hörte er erst in Oberösterreich, wo er gerade seine Masterarbeit verfasst. „Das hat mich schon entsetzt“, hätte er vermutet, dass Außenstehende doch mehr differenzieren. „Ich möchte einfach nicht in diese Schublade geschoben werden“, fügt Kiesling hinzu.

Unterschiede offensiv vermitteln

Auch Tschugguel kann von einem „inakzeptablen Zwischenfall“ in Wien berichten. Als ein aktives Arminia-Mitglied in Couleur von einem Kommers wegging und an einem Gasthaus vorbeikam, sei der Mann von fünf Fremden verfolgt, umstellt und krankenhausreif geschlagen worden.

„In diesen geänderten Zeiten muss man offensiv vermitteln, was die Unterschiede sind. Das ist eine Frage der Redlichkeit“, sagt Tschugguel. „Bei einer Bruna Sudetia tu ich mir da sehr leicht“, erinnert er daran, dass diese Verbindung als Kameradschaft Otto Planetta (benannt nach dem illegalen Nazi und Mittäter beim Mord an Engelbert Dollfuß im Bundeskanzleramt) im NS-Studentenbund weiter bestand.

Rugia Retz hebt sich stark von Burschenschaften ab

Dass sich die Rugia Retz stark von den Prinzipien der Burschenschaften abhebt, zeigt allein die Auslegung der Prinzipien religio und patria, wie Kiesling erklärt: „Ersteres bedeutet, dass wir uns zum katholischen Glauben bekennen und aus dem Selbstverständnis der christlichen Soziallehre einen Beitrag zu einer solidarischen, selbstbestimmten Gesellschaft leisten möchten.“

„Patria“ weise auf die Verbundenheit zur Heimat Österreich hin. „Darüber hinaus stehen wir zu den Werten Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die die Basis eines vereinten Europas bilden“, erklärt die Retzerin. „Das schließt selbstverständlich Radikalismus und Nationalismus aus. Und bei uns haben Antisemitismus und Diskriminierung keinen Platz.“