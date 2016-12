Der Juni gehört im Jungbäuerinnenkalender 2017 ihr: Stefanie Weißmayer repräsentiert als Nacktmodel ihren Beruf. Ein kleiner Traum ging da in Erfüllung.

Zwei Versuche gingen schief, die dritte Bewerbung im Herbst 2015 klappte: „Ich habe gar nicht so richtig damit gerechnet!“ Ihre erste Reaktion? „Ich habe einen Freudentanz gemacht“, lacht sie. Das Warten machte sich bezahlt, denn das Thema „Crossfit auf dem Bauernhof“ sprach sie sofort an. Die 26-Jährige ist sportbegeistert, ob im Fitnessstudio, am Fahrrad, beim Laufen oder Schwimmen.

Fotografin Anja Koppitsch zeigte, dass die Automatisierung nicht überall die Muskelkraft der Bäuerin wettmacht. Zusätzlich wollte man die „moderne Landwirtschaft“ hervorheben, so Jungbauern-Generalsekretär David Süß. Weißmayer greift daher im Ziegenstall zur Mistgabel – und verweist auf einen Betrieb, der aus Ziegenmilch pharmazeutische Produkte macht.

Fast 1.500 wollten im Kalender vertreten sein

1.493 Interessierte hatten sich beworben. Der persönliche Bezug zur Landwirtschaft war ein Hauptkriterium bei der Auswahl. Weißmayers Eltern haben eine kleine Landwirtschaft in Obernalb. Sie selbst arbeitet als Qualitätskontrolleurin bei Lamb Weston in Hollabrunn – und hat fast täglich mit Erdäpfeln zu tun. Das Probeshooting im April 2016 stellte die Jury endgültig zufrieden. Stefanies Tattoos fielen auf – und gefielen.

Die Nervosität am Set in Vorarlberg war rasch verflogen, auch dank der professionellen Fotografin. Anja Koppitsch ist selbst Model, aus ihrer Erfahrung schöpfte Weißmayer. „Es war ziemlich anstrengend, auch, wenn man das nicht glaubt.“ Das bestätigt Süß: „Man stellt es sich leichter vor.“ Die Ziegen belagerten die Fotografin und knabberten an Kabeln. Süß hielt kurzerhand das Licht-Equipment in die Höhe, um Schäden zu verhindern. Lästig waren die vielen Fliegen. Aber: „Steffi hat sich tapfer geschlagen“, so Süß.

Weißmayer war mit sehr viel Spaß bei der Sache und genoss den Kontakt mit den Menschen, etwa bei der Präsentation der Fotos. „Sie freuen sich, dass sie ein Foto von dir haben. Und du bist selbst stolz, dass du im Jungbäuerinnenkalender bist.“ Das sei die eigentliche Motivation gewesen: zu schauen, ob sie’s schaffen kann.

Geschafft haben es übrigens zwei weitere Damen aus dem Bezirk Hollabrunn: Viktoria Weiner und Ulla Apfelthaler. Das Thema für den Jungbauernkalender 2018 steht noch nicht fest. Es soll im Jänner bekannt gegeben werden.