Die Stadtmusik Hollabrunn hat den achten Obmann seit ihrer Gründung im Jahr 1958: Gerhard Dungl, der den Stadtmusikanten bereits von 1991 bis 2004 vorstand, hat nun nach einem weiteren zweijährigen Intermezzo an Karl-Heinz Jirsa übergeben.

Augen schon auf das Neujahrkonzert gerichtet

„Es wartet viel Arbeit auf den neuen Obmann“, lacht Dungl mit Blick auf das Jubiläumsjahr zum 60-jährigen Bestehen des Ensembles. „Das Programm ist dichtest gedrängt“, bestätigt Jirsa. Am Sonntag nahm die Stadtmusik erfolgreich an der Konzertwertung der BAG Hollabrunn im Stadtsaal teil (95,5 Punkte), wo übrigens auch der ehemalige Kapellmeister Thorsten Reinau mit seinen Musikanten aus Karlsruhe als Gastkapelle aktiv dabei war.

Die Augen sind nun bereits aufs Neujahrskonzert in Hollabrunn gerichtet sowie auf den mittlerweile elften Neujahrsauftritt im malerischen Znaimer Konzerthaus, der am 19. Jänner über die Bühne gehen wird. Die Einnahmen dieses grenzüberschreitenden Auftritts werden übrigens wieder dem zweisprachigen Kindergarten Retzbach zugutekommen.

Gerhard Dungl blickt indes mit Freude auf 38 Jahre als Funktionär zurück. Gesundheitliche Probleme haben ihn zwischenzeitlich eingebremst. „Jetzt geht es mir wieder sehr gut“, sagt der Hollabrunner, der wieder als Schlagzeuger in der Stadtmusik aktiv ist, auch Klarinette und Saxophon beherrscht und dessen Söhne ebenfalls der Formation angehören.

Musikant erst, seitdem er Pensionist ist

Den Obmann-Wechsel habe er dennoch angestrebt und mit Karl-Heinz Jirsa hat er einen Nachfolger gefunden, der allerdings kaum musikalischen Background hat. „Ich bin in Ausbildung“, schmunzelt Jirsa, der in der Pension begann, Saxophon zu lernen. Seine Tochter gehört der Junior Big Band der Musikschule an, die am 26. November einen großen Auftritt im Rahmen des Kiwanis-Konzerts im Stadtsaal hat.

„Ich selbst wäre nie auf die Idee gekommen“, sagt Jirsa zu dieser Bestellung. Er sei aber von mehreren Seiten gebeten worden und es sei ihm ein Anliegen, Gerhard Dungl zu helfen und dafür zu sorgen, dass es mit der Stadtmusik als Hollabrunner Institution weitergeht. Priorität habe nun, die laufenden Aktivitäten in Schwung zu halten. Ein Anliegen wird es sein, die Jugend (Jugendblasorchester JBO) zu forcieren. „Es gibt doch Nachwuchsprobleme“, bestätigt Dungl.

Als Stellvertreter bleiben Richard Frühwirth und Michael Arbes dem Vorstand der Stadtmusik erhalten. Das große 60er-Jubiläum wird von 29. Juni bis 1. Juli unter anderem mit Gästen aus Südtirol (Musikkapelle Tscherms) gefeiert.