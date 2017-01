„Wir freuen uns, dass unserer Aufforderung nach einer raschen Klärung mit Volksfest und Hütterl nachgegangen worden ist“, kommentierte SPÖ-Fraktionschef Alexander Eckhardt den NÖN-Bericht der Vorwoche, in dem sich der Bürgermeister zu beiden Hollabrunner Institutionen bekannte, und verwies auf eine entsprechende SPÖ-Aussendung im Dezember. Darin wurde auch auf die Adaptierung der Verkehrsinfrastruktur und Einbindung der betroffenen Eltern gepocht.

In ihrer jüngsten Aussendung kündigten die Sozialdemokraten am Montag nun eine Offensive für Freizeitaktivitäten an. Die SPÖ Hollabrunn werde 2017 Vorschläge dazu unterbreiten und Schwerpunkte setzen. Gemeinsames Motto ist „familienfreundliche Gemeinde“, die Maßnahmen sollen in den zuständigen Ausschüssen eingebracht werden.

„Der Erhalt des Waldsportplatzes im Kirchenwald mit entsprechender Nachnutzung für Sport, Kultur und Freizeit spielt in unseren Überlegungen eine zentrale Rolle“, betont SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant. „Eine Verbauung dieser Landschaft wäre ein Stich ins Herz.“

Der wird aber kaum erspart bleiben. „Es ist ein großes Ziel, in der Stadt zu verdichten, aber wir müssen auch Bauplätze schaffen“, sagt VP-Bürgermeister Erwin Bernreiter. Die „Offensive“ der SPÖ sieht er entspannt. „Jeder hat andere Ansichten. Wir werden unsere Vorschläge unterbreiten.“ Finanzstadtrat Kornelius Schneider betont, dass der Erholungsraum im Wald auch im Falle einer Besiedelung gegeben sein werde. „Weil wir hier nicht rigoros eingreifen.“ -cr-