Der Ortsprospekt wurde in Deutsch, Tschechisch und Englisch aufgelegt. Die Freizeitkarte wurde durch Eigeninitiative und Finanzierung der Mitgliedsbetriebe neu gestaltet. Ab der Saison 2017 werden die Inhalte auch digital abrufbar sein.

Neue Orientierungstafeln in allen Orten der Gemeinde zeigen den Besuchern das Angebot der Betriebe und der Weinlandschaft. Das Wanderwege-System wird bis zum Saisonbeginn erneuert, führt an allen Mitgliedsbetrieben vorbei und gliedert sich ins überregionale Wegenetz ein. Für die Saison 2017 wird außerdem eine neue Gästemappe verfügbar sein. Die Weiterentwicklung des Angebots in Tschechisch und Englisch soll fortgesetzt werden. Die neuen Produkte sind in die Vermarktungsstrategie der Region Retzer Land und der Weinviertel Tourismus GmbH eingebettet.

Das Projekt „Special Olympics“, das Kürbisfest, die Veranstaltungsreihe keller.wurzel.Maulavern, die Errichtung von Radlerrastplätzen, die Lange Nacht der Kellergasse sowie Sorten- und Themenwege rund um den Wein runden die Aktivitäten des TV Zellerndorf ab. Die Umsetzung erfolgt mit der Partner-Agentur Polzer aus Pulkau und der österreichweit arbeitenden Agentur für Kommunal- und Tourismus-Marketing.