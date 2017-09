Um fünf Uhr am Morgen hieß es für die Pfadfinder am Samstag Tagwache. Denn in Windeseile mussten sie den Parcours für das anstehende Seifenkistenrennen aufbauen. Zusätzlich ließ sich das Wetter nicht in die Karten schauen und die Veranstalter zittern.

Das Wetter hielt durch, die Strecke hielt stand. Und damit stand einer gelungenen Austragung des rasanten Wettbewerbs nichts im Weg. Davor wurde auch noch für den guten Zweck geradelt.

Organisiert vom Kiwanis-Klub Hollabrunn brachen aus allen Orten der Umgebung Radfahrer Richtung Bezirkshauptstadt auf. Der Kiwanis-Klub spendete für jeden gefahrenen Kilometer einen Euro, um einer verunfallten Jugendlichen einen Therapiehund zu ermöglichen. Am Ende wurden es 1.000 Euro.

Um 13 Uhr schließlich gab es dann den Startschuss zu „Owe den Berg“. 25 Teilnehmer in zehn Teams wollten die 410 Meter lange Strecke bezwingen. Dabei waren einige Schikanen und tückische Kurven zu meistern. Die Stenzelkurve kurz vor dem Ziel wurde Michael Arbes zum Verhängnis.

Wie in bester Formel 1-Manier raste der junge Mann in die Seitenbande. Ein Schockmoment, der alle den Atem anhalten ließ. Aber bereits wenige Minuten später war klar, dass dem Fahrer nichts passiert war. Nur die Seifenkiste war Schrott.

Gestartet wurde in den Klassen Mini, Youngster und UHU – „Unter Hundert“. In dieser Klasse fuhr Harald Penz mit 41,58 Sekunden die absolute Bestzeit. Der zweite Platz war bei den „UHUs“ umkämpft. Nur fünf Hundertstel trennten schließlich Wolfgang und Maximilian Eser bei einer Zeit 47,60 beziehungsweise 47,65.

Mit 47,73 Sekunden gewann Maximilian Penz die Wertung bei den Minis und wäre mit dieser Zeit bei den Großen immerhin Vierter geworden. Bei den Youngsters setzte sich Katrin Schmatt mit einer Zeit von 54,37 klar gegen die männerdominierte Konkurrenz durch.