Die 57-Jährige war am Samstag kurz vor 23.00 Uhr auf der B45 in Pernersdorf aus vorerst unbekannter Ursache mit dem Pkw eines 26-Jährigen kollidiert. Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen, berichtete die Polizei am Montag. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete eine Obduktion an.