Die erste Tagsatzung nach der selbst angemeldeten Insolvenz (die NÖN berichtete) findet am 23. März statt. Doch diese scheint nicht das einzige Fragezeichen hinter der Zukunft der Amethyst Welt Maissau zu sein.

In den letzten Tagen sickert durch, dass Josef Piller als Geschäftsführer der Touristenattraktion freigestellt sei. Offiziell bestätigen wollte das vorerst aber niemand.

„Mitte der Woche“ soll Klarheit herrschen

„Es ist ein laufendes Verfahren, das kann noch keinen Kommentar abgeben“, sagte Josef Klepp, Bürgermeister der Stadtgemeinde Maissau, die Haupteigentümer der Amethyst Welt ist. Auch Piller selbst wollte sich nicht zu einer möglichen Ablöse äußern.

Helmut Scheidl, Direktor der Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg, gab sich ebenfalls noch bedeckt: „Wir sind mit zwölf Prozent beteiligt, also nur ein kleines Rädchen. Die wichtigen Entscheidungen fallen nicht in Horn, sondern in Maissau.“

Hinter vorgehaltener Hand hieß es zunächst, dass Lieferant Josef Sparrer, der rund 27 Prozent der Anteile hält, Geschäftsführer werden soll; später, dass ein Vertrauter von ihm diese Position übernehmen soll.

Am Dienstagabend war Gemeinderatssitzung in Maissau. Klepp rechnete damit, „Mitte der Woche“ Klarheit zu haben.

Klar ist indes: Der 61-jährige Piller ist seit 2005 Geschäftsführer und hat viel Herzblut in die Amethyst Welt gesteckt, die für ihre Besucher aktuell eine eindrucksvolle Opal-Schau zu bieten hat.