Im Rahmen des heurigen „Tag des Windes“ hatten Kunstschaffende die Möglichkeit, ihre Werke einzureichen. Der zweite Preis ging nach Pillersdorf ins Retzer Land.

Fast 400 Kunstwerke, die die moderne Windenergie auf unterschiedlichste Weise darstellen, wurden eingereicht. Installationen, Skulpturen und Bilder waren ebenso vertreten wie Fotos und Musik.

„Die Darstellung zweier Urkräfte“

Das prämierte Bild von Künstler Walter Brösel | Astrid Knie

„Einmal mehr konnten wir zeigen, dass Windräder hohen ästhetischen Wert haben“, freute sich Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. Bis Mittwochabend sind die Kunstwerke im Wiener WUK bei freiem Eintritt zugänglich.

Der Pillersdorfer Künstler Walter Grösel entwarf ein Bild, das für ihn eine Inspirationen aus uralten Erlebnissen zum Thema Wind sei, „teilweise aus den alten griechischen Mythen. Aiolos, verheiratet mit Eos, der Göttin der Morgenröte, wurde von Zeus als Herrscher der verschiedenen Winde eingesetzt. Das 100x120 Zentimeter große Bild, Öl auf Leinwand, zeigt ihn „in unserer Gegenwart“.

„Die Darstellung zweier Urkräfte; harmonisch, und überall in unserer Landschaft. Die Hochkultur der Weinrebe und die Naturkraft des Windes in Harmonie. Optisch verbunden. Selbst die Drähte im Weingarten erinnern mich an die Weiterführung von Energie“, beschreibt der Künstler sein Werk, für das er im Wiener WUK ein KTM-E-Bike von Wien Energie überreicht bekam.