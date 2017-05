Nach dem Wechsel im SPÖ-Büro von Günter Tröger zu Patrick Eber wird jetzt auch der Bezirksvorsitzende im Juni neu gewählt. Werner Gössl geht in die Polit-Pension.

Vor 127 Jahren gingen Millionen Arbeitnehmer in Österreich und Europa zum ersten Mal auf die Straße, um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu fordern. Weniger kämpferisch war die Bezirksmaifeier der Hollabrunner Sozialdemokraten in Pleißing.

Zuerst marschierten die Kundgebungsteilnehmer: Angeführt von der Waldviertler Grenzlandkapelle Hardegg und von vielen Fahnenträgern kam der Festzug am Sportplatzgelände an. Der noch amtierende Bezirksvorsitzende Werner Gössl hielt eine sehr persönliche Abschiedsrede.

Er spannte den Bogen von seinen Jugendjahren über sein Wirken als Ortschef in der Gemeinde Kammersdorf-Nappersdorf bis hin zu seiner jahrelangen Funktion als Kopf der Bezirks-SPÖ.

„Den letzten Bundesparteitag der SPÖ verließ ich mit einem guten Gefühl. Mit Bundeskanzler Christian Kern können wir wieder bestimmende Kraft werden“, ist er sich sicher. Auch die Entscheidung, den ehemaligen Polizeigeneral Franz Schnabl als nächsten Spitzenkandidaten für die Landtagswahl zu nominieren, begrüßte der scheidende Bezirkspolitiker. Er lobte die Aktivitäten des jungen Kommunalbetreuers Patrick Eber und dankte dem langjährigen Bezirkssekretär Günter Tröger.

„Ich werde am 8. Juni bei der Bezirkskonferenz nicht mehr als Vorsitzender kandidieren“, verkündete Gössl. „Auch hier soll ein Generationswechsel vollzogen werden. Es werden zurzeit Gespräche mit mehreren geeigneten Kandidaten geführt.“

Nationalratsabgeordneter Christoph Matznetter beleuchtete in seiner Festrede die politische Landschaft in Österreich. „Das Versprechen der Politik, dass es uns besser gehen wird, kann nicht eingelöst werden. Das Dümmste ist aber, auf die Ärmsten in unserer Gesellschaft loszugehen“, findet der SPÖ-Wirtschaftssprecher. „Mit dem Ausländerthema kann die SPÖ keinen Blumenstock gewinnen. Die FPÖler sind wirkliche Hassprediger.“ Zum Abschluss verlieh er Gössl die Viktor-Adler-Plakette.